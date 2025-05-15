مطار القاهرة يرتدي ثوب الإحرام.. استعدادات مكثفة بالصالات لاستقبال ضيوف الرحمن.. توفير كاونترات إضافية لخدمة الحجاج ومنع التكدس

أعلن مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام من خلال تقديم كافة التيسيرات للحجاج وتلافي المعوقات التي تواجههم خلال فترة سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وفي ضوء ذلك تحرص شركة ميناء القاهرة الجوي على عقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بسفر الحجاج الي الي الاراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة استعدادًا لموسم الحج، وبتوجيه من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع حالة الاستعداد عبر المطارات المصرية.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المهندس أيمن فوزي عرب، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن.

توفير كونترات إضافية لخدمة الحجاج ومنع التكدس

وأكد فوزي أنه تم تخصيص غرفة عمل تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة جداول الرحلات وحل أي طارئ، مع توفير فرق عمل لمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لخدمة الحجاج من كبار السن وذوي الهمم، وكراسي إضافية للانتظار، وكذلك توفير عدد كبير من عربات "اخدم نفسك"، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للحجاج عبر الترانزيت حتى مغادرتهم المطار، وتوفير كاونترات إضافية بالتنسيق مع شركات الطيران منعًا للتكدس.

من جانبه واصل مطار القاهرة استعداداته مع الجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتجهيزات الخاصة وكيفية تلافي أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ خلال هذا الموسم.

مطار القاهرة يخصص فرق عمل استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

وصرح المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة، بأن الاستعدادات لموسم الحج تبدأ قبل الموسم بفترة كافية إدراكًا منا بأهمية وخصوصية موسم الحج، وحرصًا على أن يظهر موسم الحج بالمظهر الذي يليق بمكانته.

وأضاف إسحق أنه تم التشديد على تواجد فرق العمل التي تم تخصيصها بين الحجاج لمساعدتهم وتقديم كافة التيسيرات لهم وتلافي المعوقات التي تواجههم خلال فترة سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

صالات السفر المخصصة لسفر الحجاج

وهناك صالات مخصصة في مطار القاهرة الدولي لسفر الحجاج، حيث أن صالة الرحلات الموسمية مخصصة لنقل حجاج شركة مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (٢) لنقل حجاج الخطوط الجوية السعودية، ومبنى الركاب رقم (١) لنقل حجاج شركات الطيران الخاص، مع وجود أماكن بجانب صالات مخصصة للمودعين مجهزة بكافة الخدمات من مقاعد وإضاءة وكافيتريا وإسعاف وخدمات طبية وأماكن للصلاة ومكتب استعلامات ووسائل إطفاء.

أطقم طبية مجهزة في صالات السفر لخدمة الحجاج

وفي سياق متصل أنتهي الحجر الصحي في مطار القاهرة من استعداداته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، من خلال تخصيص فرق طبية بالصالات لمساعدة الحجاج، كما تم توفير أكثر من سيارة إسعاف وأطقم طبية مجهزة في صالة الرحلات الموسمية ومبنى الركاب رقم (٢).

مصر للطيران تشارك لأول مرة في نقل حجاج سيراليون

وتعاقدت الشركة الوطنية مصر للطيران هذا العام ولأول مرة مع سلطة الطيران المدني بجمهورية سيراليون على تنظيم رحلات خاصة مباشرة لنقل الحجاج من مطار فريتاون لونجي بجمهورية سيراليون إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام 2025.

وأكد الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذا التعاون يُجسد الثقة المتبادلة والعلاقات المتميزة بين الدولتين والتي توجت بالزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية سيراليون إلي مصر نهاية شهر مارس الماضي.

وفي إطار هذا التعاون المثمر تتطلع مصرللطيران إلى تعزيز الشراكة مع مسئولي الطيران المدني بجمهورية سيراليون، ودراسة فرص تشغيل مصر للطيران لخط طيران منتظم بين فريتاون والقاهرة، إلى جانب مبادرات أخرى تعزز الربط الجوي بين البلدين.

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران "نعتز بأن يتزامن التعاقد على نقل الحجاج من دولة سيراليون مع الاحتفال بالذكرى 93 لتأسيس شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري حيث أنشئت في السابع من مايو عام 1932 لتصبح أول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوي العالم وعلي مدار هذه السنوات تلتزم مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بتقديم خدمة طيران آمنة وموثوقة لجميع المسافرين في القارة الأفريقية التي تنقلهم من مطار القاهرة عبر شبكة خطوطها الممتدة في مختلف دول أفريقيا أو من خلال رحلات خاصة مباشرة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، حيث من المقرر أن تنقل مصر للطيران هذا العام أيضا حجاج دولتي مالي وفلسطين من منطلق الدور الريادي لمصر للطيران على المستويين العربي والأفريقي.

اول فوج من الحجاج يغادر الي السعودية

وأقلعت أولى رحلات الحج من الصالة الموسمية فى الساعات الأولى من أمس الاربعاء من مطار القاهرة في طريقها الي السعودية.

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