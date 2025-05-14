الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

مصر للطيران تشارك لأول مرة في نقل حجاج سيراليون

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

 صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة تعاقدت هذا العام ولأول مرة مع سلطة الطيران المدني بجمهورية سيراليون على تنظيم رحلات خاصة مباشرة لنقل الحجاج من مطار فريتاون لونجي بجمهورية سيراليون إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام 2025.

 

مصر للطيران تشارك لأول مرة في نقل حجاج سيراليون

وأكد عادل أن هذا التعاون يُجسد الثقة المتبادلة والعلاقات المتميزة بين الدولتين والتي توجت بالزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية سيراليون إلي مصر نهاية شهر مارس الماضي. 


وفي إطار هذا التعاون المثمر تتطلع مصرللطيران إلى تعزيز الشراكة مع مسئولي الطيران المدني بجمهورية سيراليون، ودراسة فرص تشغيل مصر للطيران لخط طيران منتظم بين فريتاون والقاهرة، إلى جانب مبادرات أخرى تعزز الربط الجوي بين البلدين.

وأضاف رئيس القابضة لمصر للطيران "نعتز بأن يتزامن التعاقد على نقل الحجاج من دولة سيراليون مع الاحتفال  بالذكري 93 لتأسيس شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري حيث أنشئت في السابع من مايو عام 1932 لتصبح أول شركة طيران في أفريقيا والشرق الأوسط والسابعة على مستوي العالم وعلي مدار هذه السنوات تلتزم مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بتقديم خدمة طيران ءامنة وموثوقة لجميع المسافرين في القارة الأفريقية التي ننقلهم من مطار القاهرة عبر شبكة خطوطها الممتدة في مختلف دول أفريقيا أو من خلال رحلات خاصة مباشرة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، حيث من المقرر أن تنقل مصر للطيران هذا العام أيضا حجاج دولتي مالي وفلسطين من منطلق الدور الريادي لمصر للطيران على المستويين العربي والأفريقي.

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