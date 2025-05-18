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أخبار مصر

اليوم، احتفالية كبرى في مطار القاهرة لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو
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تنظم شركة مصر للطيران احتفالية كبرى لتوديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام لعام 1446هـــ/2025 م، تحت رعاية الدكتور سامح  الحفني وزير الطيران المدني والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك اليوم الأحد بمبنى الرحلات الموسمية - مطار القاهرة.

 

طوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن

وأعلن مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ لاستقبال ضيوف الرحمن، استعدادا لانطلاق موسم الحج لهذا العام من خلال تقديم كافة التيسيرات للحجاج وتلافي المعوقات التي تواجههم خلال فترة سفرهم إلى الأراضي المقدسة.

وتحرص شركة ميناء القاهرة الجوي على عقد اجتماعات بشكل دوري لمتابعة كافة التفاصيل الخاصة بسفر الحجاج الي الي الاراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على توفير كافة سبل الراحة استعدادًا لموسم الحج، وبتوجيه من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع حالة الاستعداد عبر المطارات المصرية.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية،  المهندس أيمن فوزي عرب، برفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات لتقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن.

 

توفير كونترات إضافية لخدمة الحجاج ومنع التكدس

وأكد فوزي أنه تم تخصيص غرفة عمل تعمل على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة جداول الرحلات وحل أي طارئ، مع توفير فرق عمل لمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات سفرهم، وتوفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لخدمة الحجاج من كبار السن وذوي الهمم، وكراسي إضافية للانتظار، وكذلك توفير عدد كبير من عربات "اخدم نفسك"، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للحجاج عبر الترانزيت حتى مغادرتهم المطار، وتوفير كاونترات إضافية بالتنسيق مع شركات الطيران منعًا للتكدس.  

من جانبه، واصل مطار القاهرة استعداداته مع الجهات المختلفة العاملة في مطار القاهرة للتنسيق النهائي حول خطة العمل والأداء خلال سفر رحلات حجاج بيت الله الحرام، والتجهيزات الخاصة وكيفية تلافي أي مشاكل أو معوقات قد تطرأ خلال هذا الموسم. 

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