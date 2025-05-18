هيئة الدواء المصرية تطلق الدليل الاسترشادي لدور صيدلي الأورام في العلاج الإشعاعي

عقدت هيئة الدواء المصرية، ملتقى افتراضي في مجال صيدلة الأورام، وذلك للتعريف بالدليل الاسترشادي لدور صيادلة الأورام في العلاج الإشعاعي، وهو الدليل الصادر عن الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية وذلك ضمن برنامج Guide to Guide (G2G) المخصص لشرح الأدلة الاسترشادية.

خلفية العلاج الإشعاعي واستخدامه مع علاجات السرطان الأخرى



ويتناول الدليل شرح خلفية العلاج الإشعاعي، واستخدامه مع علاجات السرطان الأخرى، والأنواع المختلفة من العلاج الإشعاعي، كما يحتوي على قائمة بالآثار الجانبية الناجمة عن الإشعاع، ومواقع الإصابة المقابلة لها، وكيفية التعامل مع الآثار الجانبية للحد من حدوثها، كما يعرض دور الصيدلي في تثقيف المرضى والوقاية من الآثار الجانبية واكتشافها ومراقبتها.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة على المستوى القومي لتحقيق نهج شمولي لنشر الممارسات الصيدلية والدوائية السليمة بالمؤسسات الصحية المصرية والمشاركة في التطوير المستمر ورفع كفاءة الخدمات الصيدلية المقدمة بالقطاعات الصحية المختلفة والحفاظ على سلامة وأمان المرضى.



جدير بالذكر أنه أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تقوم من خلال فرق عمل متخصصة بمراجعة المواد التسويقية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المسجلة أو المدرجة بهيئة الدواء المصرية والتصريح بها قبل النشر، والمتابعة المستمرة لجميع المواقع والمنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لرصد المواد التسويقية المخالفة وغير الملائمة، وكذلك استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات.



وأكدت الهيئة أنه يتعين على الشركة المسوقة لأي مستحضر أو مستلزم طبي مسجل أو مدرج بهيئة الدواء المصرية، التقدم للحصول على موافقة مسبقة أو إخطار بالنشر من خلال الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وتحديد الصفحات والمواقع التي سيتم الإعلان من خلالها سواء كانت تابعة للشركة المسوقة أو لأي جهة أخرى متعاقد معها مثل صفحات الصيدليات أو صفحات المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، وضرورة الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد في موافقة أو إخطار هيئة الدواء المصرية دون أي حذف أو إضافة أو تعديل.

وقالت الهيئة أنه يمكن للمواطنين التأكد من صحة الإعلان المنشور من خلال وجود عبارة "هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم -------- تاريخ الانتهاء -----------" أو "اخطار هيئة الدواء المصرية رقم --------.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الحرص على عدم استخدام أي مستحضرات مجهولة المصدر، خصوصا تلك التي يتم الترويج لها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وكذلك سرعة الإبلاغ عن أي إعلان غير ملائم، أو به معلومات مضللة، من خلال الموقع الرسمي الهيئة

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الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية قامت بإصدار 4980 موافقة وإخطار بالنشر لمواد تسويقية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، ورصد 871 حالة مخالفة على الشركات المسوقة لإعلانات غير حاصلة على موافقة أو إخطار، بالإضافة إلى 141 حالة مخالفة على صفحات ومواقع غير تابعة للشركات المسوقة.

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