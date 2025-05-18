الأحد 18 مايو 2025
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الصحة: بدء تشغيل أول مركز تخصصي لأمراض الفم والأسنان بـ"زهراء مدينة نصر"

مركز طب الأسنان،
مركز طب الأسنان، فيتو
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أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تشغيل مركز طب الأسنان التخصصي بمنطقة زهراء مدينة نصر، والذي يُعد أول مركز أسنان تخصصي بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة والسكان.

جميع خدمات طب الفم والأسنان باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة

ويقدم مركز أسنان زهراء مدينة نصر التخصصي جميع خدمات طب الفم والأسنان باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، ويضم 13 غرفة أسنان و25 كرسيًّا طبيًّا، بالإضافة إلى أجهزة أشعة مقطعية وأشعة بانوراما.

عيادة طب الأسنان 
عيادة طب الأسنان، فيتو 

كما يحتوي المركز على معامل متخصصة في التركيبات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى معمل خاص بالتقويم، وانه يستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الخدمات المقدمة بالمركز:

علاج العصب

العلاج التحفظي

علاج أسنان الأطفال

زراعة الأسنان

تقويم الأسنان

علاج الأسنان بالليزر

جراحة الفم والأسنان

التركيبات الثابتة

التركيبات المتحركة.

 خدمات طب الأسنان

وتقدم امانة المراكز الطبية خدمات طب الأسنان من خلال عيادات أسنان في 65 مستشفى، وتم تجهيز عيادات أسنان في مستشفيات أورام كفر الشيخ، ومستشفى أورام أسوان، ومستشفى أورام ميت غمر.

كما تقدم أمانة المراكز مجموعة من الخدمات المتنوعة، تشمل حشو الأسنان، علاج الجذور، التركيبات الثابتة والمتحركة، خلع الأسنان، علاج اللثة، علاج أسنان الأطفال، التخدير الكامل لذوي الهمم، تقويم الأسنان، زراعة الأسنان، وجراحة الوجه والفكين، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن خدمات تقويم الأسنان متاحة في عدة مستشفيات منها الزيتون التخصصي، الشيخ زايد التخصصي، جراحات اليوم الواحد المرج، البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، جراحات اليوم الواحد بالبساتين، المنصورة الدولي، والسلام التخصصي.

أما خدمة زراعة الأسنان فتتوفر في مستشفيات مثل شرق المدينة، البنك الأهلي للرعاية المتكاملة، دار الشفاء، كفر شكر التخصصي، والمنصورة الدولي.

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