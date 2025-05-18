الأحد 18 مايو 2025
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ندوة بمديرية الصحة بالإسكندرية عن أساسيات البحث العلمي

إدارة الأبحاث الإكلينيكية
إدارة الأبحاث الإكلينيكية

قامت إدارة الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية  بالإسكندرية بعقد دورة تدريبية بعنوان "أساسيات البحث العلمي" وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب.

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ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالأبحاث الإكلينيكية وفي ضوء رفع كفاءة الفرق الطبية وتدريبهم على أساسيات البحث العلمي للإطلاع والاستفادة بكل ما هو جديد في كافة المجالات العلمية وتحت رعاية الدكتورة من غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. 

وأوضحت الدكتورة إيمان أبو السعد القائم بأعمال مدير إدارة الأبحاث أنه قد تم تدريب عدد ثلاثة وثلاثين متدربا من الأعضاء الجدد في أقسام الأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة وكذلك المهتمين بالبحث العلمي على "أساسيات البحث العلمي".

وجاء ذلك من خلال سلسلة محاضرات وورش عمل أقيمت في قاعة التدريب بمستشفى الرمد العام بهدف تهيئة الباحثين المنضمين مؤخرا لاقسام الأبحاث الإكلينيكية على إتباع المنهج العلمي والأخلاقي أثناء إجراء الأبحاث الإكلينيكية من خلال مجموعة من المحاضرات قام بإلقائها الدكتورة إيمان أبو السعد ومنسقي عام الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية؛ الدكتورة صفاء حسن والدكتور أشرف علم الدين، والدكتورة رشا عشماوي من قسم الأبحاث بمستشفى صدر المعمورة، والدكتورة إسراء عبد اللطيف رئيس قسم الأبحاث بمستشفى أطفال الرمل.

وشملت المحاضرات وورش العمل مواضيع عديدة مثل؛  تصميم الدراسات الإكلينيكية
و أخلاقيات البحث العلمي والقوانين المنظمة ومبادئ التحليل الإحصائي، وكيفية البحث في قواعد بيانات الأبحاث العلمية والعوامل المهددة لصلاحية البحث العلمي وكيفية قراءة الأوراق البحثية المنشورة. 

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الدكتورة إيمان أبو السعد البحث العلمي الشئون الصحية بالاسكندرية

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