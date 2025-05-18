الأحد 18 مايو 2025
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ضبط طن أسماك مجمدة ولحوم مفرومة وبلدية مجهولة بمراكز الشرقية

ضبط لحوم مفرومة وبلدية
ضبط لحوم مفرومة وبلدية بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية المتمثلة فى   إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم   بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية للمحلات بالشرقية 

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تنفيذ حملات مكثفة بمراكز الشرقية 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان الجهات المهنية هذة تشمل  مباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية و الرقابة الإدارية والرقابة التموينية  والرقابة الصحية ومجالس المدن وبتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة

تحرير 6 محلظر مخالفة بيطرية 

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير(٦)  محاضر مخالفة وضبط (طن ١٢٠ كجم ) أسماك مجمدة ولحوم مفرومة ولحوم بلدية مخالفة مجهولة المصدر  وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار 

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التاكد من صلاحية المعروض 

،وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى ادارة المجازر والتفتيش محافظة الشرقية الجهات المعنية حملة تفتيشية للمحلات بالشرقية

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