حملة مكبرة لرفع الإشغالات بفاقوس واعادة الانضباط للشارع بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بقيادة المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بشوارع المدينة، وإزالة التعديات على حرم الطريق العام بمنطقة السوق،

اشتراك قوات الامن المركزى بالحملة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية لت ذلك تم بمرافقة قوة أمنية كبيرة مكونة من حكمدار شمال الشرقية، ومأمور قسم شرطة فاقوس، ورئيس مباحث القسم، ومدير وحدة مرور فاقوس، وقوات من الأمن المركزي والحماية المدنية، إلى جانب نواب رئيس المركز، ومسؤولي الإشغالات والإعلانات، وعدد من الأقسام المعنية برئاسة المركز وشرطة المرافق.

الحملة شملت شوارع السوق الفرعية والرئيسية

هذا وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات التي كانت تعيق حركة الماره والسيارات في الشوارع والميادين الرئيسية بمنطقة السوق وشارع النقراشي ومنطقة نقطة شرطة السوق، ومزلقان ترعة السماعنة المردومة، فضلًا عن عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية،

رفع 235 حالة اشغال طريق

حيث تم رفع ٤٣٥ حالة إشغال، لتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنه ومنظمة للمواطنين وطالب المحافظ أصحاب المحال التجارية ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة لهم، وعدم إفتراش البضائع في حرم الطريق، تفاديًا للمساءلة القانونية.

المهندس حازم الاشمونى

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إستمرار تكثيف الحملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة، والتشديد على عدم التهاون مع أي تعدٍ على حرم الطريق، والعمل على إزالتها فورًا بهدف القضاء نهائيًا على كافة المظاهر العشوائية بالمحافظة.

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