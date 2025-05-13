الثلاثاء 13 مايو 2025
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مكتشف محمد عبدالله نجم منتخب الشباب ينفي تعرض اللاعب لحادث سير

محمد عبدالله لاعب
محمد عبدالله لاعب النادى الاهلي ومنتخب مصر للشباب،فيتو

نفي عبدالله صالح مكتشف محمد عبدالله لاعب  النادى الأهلي ومنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة ابن قرية النوافعة التابعة لمركز فاقوس، المقيم حاليا بمدينة العاشرمن رمضان برفقة أسرته، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول تعرض نجم المنتخب اليوم لحادث سير حال استقلاله سيارته.

رغم الإصابة، محمد عبد الله يدعم منتخب مصر أمام تنزانيا في أمم إفريقيا للشباب (فيديو)

وأوضح "صالح" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن من تعرض للحادث هو "علي عبد الله"، شقيق اللاعب، والطالب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر، وذلك خلال توجهه لأداء الامتحانات صباح اليوم بمدينة العاشر من رمضان، مما أدى إلى تهشم السيارة الخاصة بالعائلة.

وأشار إلى أن اللاعب محمد عبد الله كان بالفعل برفقة شقيقه قبل دقائق من الحادث، ثم استقل سيارة أجرة متجهًا إلى مقر النادي الأهلي، حيث يواصل هناك تنفيذ برنامجه العلاجي، مؤكدًا أن اللاعب بخيرولم يتعرض لأي مكروه.

منتخب مصر للشباب  يتأهل لبطولة كأس العالم للشباب

وضمن منتخب مصر للشباب الصعود لبطولة كأس العالم للشباب بعد فوزه أمس على منتخب غانا بضربات الترجيح، فيما تأهل لدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للشباب.

محمد عبد الله لاعب منتخب الشباب،فيتو
محمد عبد الله لاعب منتخب الشباب،فيتو

محمد عبد الله يغادر معسكر منتخب الشباب

وكان الجهاز الفني لـمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم قد قرر مغادرة محمد عبد الله للمعسكر الجاري فى الإسماعيلية وذلك بناء على التقرير الطبي الذي رأى ضرورة راحة اللاعب وحاجته لبرنامج علاجي بعدما أثبتت الفحوصات والاشاعات إصابته بمزق فى العضلة الأمامية خلال لقاء المنتخب مع زامبيا فى الجولة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.. ومن المقرر أن يغادر اللاعب المعسكر صباح غد لبدء برنامج العلاج.

حادث سير لشقيق لاعب الاهلي،فيتو
حادث سير لشقيق لاعب الاهلي،فيتو

حرص محمد عبد الله جناح منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على التواجد في مدرجات استاد هيئة قناة السويس، لدعم ومؤزارة زملائه بالفريق في مباريات البطولة والمقامة حاليا في مصر، والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل.

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