لمواجهة الموجة الحارة، خطوات العناية بالبشرة باستخدام وصفات طبيعية

العناية بالبشرة قبل الخروج خلال الموجة الحارة لم تعد رفاهية، بل ضرورة صحية وجمالية للحفاظ على نضارة البشرة ووقايتها من التلف والبقع والشيخوخة المبكرة.





أكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أنه مع اي موجة حارة، تصبح العناية بالبشرة روتينًا يوميًّا لا يُمكن تجاهله، ويفضل الاعتماد على مكونات طبيعية، لأنها تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وتقلل من الأضرار الناتجة عن حرارة الشمس.



في هذا التقرير تستعرض خبيرة التجميل، خطوات متكاملة للعناية بالبشرة قبل الخروج في الطقس الحار، مع التركيز على استخدام وصفات طبيعية فعالة وآمنة، يسهل تحضيرها في المنزل.



أولًا: تنظيف البشرة بعمق ولطف



العناية الطبيعية بالبشرة

قبل أي خطوة أخرى، يجب تنظيف البشرة جيدًا لإزالة أي شوائب أو زيوت متراكمة قد تزيد من انسداد المسام مع التعرض للحرارة.



وصفة طبيعية للتنظيف:

المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي + نصف ملعقة صغيرة من العسل + رشة من الكركم.

الطريقة: تُمزج المكونات وتوضع على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم تُغسل بالماء الفاتر.

الفائدة: الزبادي ينعّم وينظف البشرة بعمق، العسل مضاد للبكتيريا، والكركم يفتح لون البشرة ويقلل الالتهاب.

ثانيًا: تقشير لطيف لإزالة الخلايا الميتة

التقشير المنتظم قبل الخروج في الأجواء الحارة يمنع انسداد المسام ويجعل البشرة أكثر إشراقًا واستعدادًا لامتصاص المرطبات والواقيات.

مقشر طبيعي فعال:

المكونات: ملعقة من الشوفان المطحون + ملعقة من اللبن + نصف ملعقة من العسل.

الطريقة: تُفرك البشرة بالمزيج بلطف في حركات دائرية لمدة دقيقتين، ثم تُشطف بالماء.

الفائدة: الشوفان يهدئ ويرطب، كما يزيل الخلايا الميتة بلطف.

ثالثًا: ترطيب البشرة

الترطيب خطوة أساسية، لأن الجفاف الناتج عن الحرارة يزيد من إفراز الدهون، مما يؤدي إلى الحبوب والمظهر الباهت.

مرطب طبيعي مناسب للأجواء الحارة:

المكونات: جل الألوفيرا (الصبار) + نقطتين من ماء الورد.

الطريقة: يُخلط الجل مع ماء الورد ويوزع على الوجه، ويُترك حتى تمتصه البشرة.

الفائدة: الألوفيرا ترطب وتبرد البشرة وتقلل الاحمرار الناتج عن حرارة الشمس، بينما ماء الورد ينعش البشرة ويشد المسام.

رابعًا: استخدام واقي شمس طبيعي

لا يمكن الاستغناء عن واقي الشمس في الأيام الحارة. وإذا لم يتوفر واقٍ طبي، يمكن تحضير بديل طبيعي يحمي البشرة مؤقتًا.

وصفة واقٍ طبيعي خفيف:

المكونات: ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند + ملعقة صغيرة من زيت بذور التوت الأحمر + نصف ملعقة من أكسيد الزنك (يباع في الصيدليات).

الطريقة: تُخلط المكونات ويوضع القليل على البشرة قبل الخروج بـ 15 دقيقة.

تنبيه: هذا الواقي يحمي بدرجة خفيفة فقط، ومناسب للمشاوير القصيرة وليس للتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

خامسًا: حماية الشفاه

الشفاه أيضًا تتعرض للجفاف والتشقق في الحر، لذلك من المهم ترطيبها بمكونات طبيعية.

بلسم شفاه طبيعي:

المكونات: قطرات من زيت جوز الهند + ربع ملعقة صغيرة من شمع العسل (اختياري) + رشة من مسحوق البنجر لإضفاء لون وردي.

الطريقة: تُسخن المكونات وتُخلط ثم تُبرد وتُحفظ في علبة صغيرة للاستخدام اليومي.

سادسًا: نصائح إضافية قبل الخروج

اختيار الملابس: يُفضّل ارتداء ملابس قطنية واسعة بلون فاتح لتقليل التعرق وتهيج البشرة.

تغطية الرأس والوجه: استخدام قبعة أو شال قطني لتغطية الرأس والجزء العلوي من الوجه يحمي من الأشعة المباشرة.

الإكثار من الماء: شرب الماء قبل الخروج يساعد البشرة على الحفاظ على ترطيبها الطبيعي.

عدم وضع المكياج الثقيل: المكياج قد يسد المسام تحت الشمس، لذا يُفضل الاكتفاء بكريم خفيف أو بودرة طبيعية.

رش الوجه بماء الورد: يمكن وضع ماء الورد البارد في بخاخ صغير ورشه على الوجه أثناء التواجد بالخارج لتجديد الانتعاش.

سابعًا: وصفة منعشة لما بعد العودة من الخارج

لتهدئة البشرة بعد التعرض للحر، يُفضَّل استخدام ماسك طبيعي مهدئ.

ماسك التهدئة بعد الحرارة:

المكونات: ملعقة من الزبادي + ملعقة من جل الألوفيرا + خيار مبشور.

الطريقة: توضع المكونات على البشرة وتُترك 15 دقيقة، ثم تُغسل بماء بارد.

الفائدة: يقلل الاحمرار ويهدئ التهيج ويعيد للبشرة توازنها الطبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.