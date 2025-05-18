الأحد 18 مايو 2025
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اقتصاد

الرئيس التنفيذي لـ فوري: التحول الرقمي والشمول المالي وجهان لعملة واحدة

المهندس أشرف صبري،فيتو
المهندس أشرف صبري،فيتو

أكد المهندس أشرف صبري خبير تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والرئيس التنفيذي لفوري أن الشمول المالي والتحول الرقمي وجهان لعملة واحدة، مشيدا بالتطور في البنية التحتية الرقمية بمصر مما ينعكس بالضرورة على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات نتيجة تقليل التكلفة.

التوسع فى تقديم الخدمات المالية

أضاف أن رقمنة وسائل التعاقد أدى إلى ارتفاع فرص التوسع في الخدمات، وأن النمو الملحوظ فى منظومتى التوقيع الإلكتروني والتعرف على الهوية الرقمية  يسهل بشكل كبير عمليات التعاقد الرقمي، مما ينعكس على النمو في حجم المتعاقدين ومستخدمي الحلول الرقمية.

قال إن حماية البيانات بقطاع التكنولوجيا المالية بشكل خاص والتكنولوجيا بصفة عامة يعد جزءا أساسيا من منظومة عمل القطاع ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، مشيرا إلى أن الاستعانة بمتخصصين يتمتعون بمهارة عالية هو ما يناسب الشركات الكبرى لقدرتها على التمويل.

طالب صبرى بضرورة إنشاء مراكز استضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل حماية البيانات للتغلب على التكلفة العالية، مشيرا إلى مواصلتهم  تعزيز الاستثمارات في مجال حماية البيانات، مؤكدا  على ضرورة وجود مراكز متخصصة تحظى بالشهادات المعترف بها كافة دوليًا لتأمين المعلومات، معربا عن أمله بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات وبالتالى خروج القانون للنور مشيرا إلى أن للقانون دورا كبيرا في ضبط الإطار التشريعي ودعم الثقة في المنظومة الرقمية.

توقع  صبري أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا فى المنافسة بين شركات المدفوعات الرقمية خلال الفترة المقبلة إلى الاندماج بين الشركات نتيجة صعوبة التمويل وتشبع السوق بعدد كبير من اللاعبين بقطاع تكنولوجيا المدفوعات الرقمية ومن أجل زيادة حجم الأعمال  اللازم للنمو.

تطور البنية التحتية الرقمية 

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 شدد على ضرورة توفير بيئة عمل داعمة لتطوير مهارات العاملين، وأن زيادة عدد مراكز التدريب التقني يعد ضرورة خلال الفترة المقبلة، معربا عن الرضا عن نتائج الأعمال الأخيرة والتى تعكس تطور منظومة البنية التحتية الرقمية بمصر.

كما شدد على ضرورة الاستثمار المبكر في حلول الذكاء الاصطناعي لما له من عائدات  تنافسية  كبيرة، مشيرا إلى تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات حيوية مثل أمان المعاملات المالية وخدمات العملاء، موضحا أن الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن ليس عاملا اختياريا بل أساس لا يمكن تجاهله فى نمو وتطور الشركات حيث يؤدى إلى زيادة الإنتاجية بتكلفة أقل.

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