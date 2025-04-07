مميزات الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني وطريقة استخراجه

تشهد محافظة بورسعيد تطورًا رقميًا ملحوظًا مع تطبيق نظام الكارت الموحد، الذي يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتسهيل وصول الدعم للمواطنين بشكل أكثر دقة وتنظيمًا.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات، تتيح لحاملها الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، أبرزها صرف الدعم التمويني، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل التأمين الصحي والمعاشات مستقبلًا.

مميزات الكارت الموحد

دمج عدة خدمات في بطاقة واحدة.

الحد من التلاعب في الدعم.

تسهيل متابعة صرف السلع التموينية.

توفير الوقت والجهد على المواطن.

كيفية استخراج الكارت الموحد في بورسعيد

التوجه لأقرب مكتب سجل مدني داخل بورسعيد.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

إحضار بطاقة التموين الحالية وصورة منها.

تعبئة استمارة طلب الكارت الموحد.

الانتظار لمدة من 10 إلى 15 يوم عمل حتى استلام الكارت الجديد.

وبعد استلام الكارت، يتم تفعيله في نفس مكتب الاستخراج أو عبر تطبيق إلكتروني يتم إتاحته تدريجيًا للمواطنين، ليبدأ المستخدم في صرف الدعم والسلع التموينية من خلاله.

ويمثل الكارت الموحد نقلة نوعية نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة، يساهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مميزات الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني:

دمج الخدمات في بطاقة واحدة، حيث يُستخدم الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ويتم ربطه بخدمات حكومية أخرى كالتأمين الصحي والمعاشات، مما يوفّر على المواطن حمل عدة بطاقات.

سهولة وسرعة في الاستخدام، يتيح الكارت الموحد صرف السلع التموينية بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، مما يقلل من الزحام ويُيسر المعاملات.

تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث أن الكارت مرتبط مباشرةً ببيانات الرقم القومي، فإنه يساعد في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، والحد من التلاعب والتكرار.

أمان وحماية للبيانات الشخصية حيث يحتوي الكارت على شريحة إلكترونية مؤمّنة تحفظ بيانات المستخدم بشكل مشفّر، مما يصعّب عمليات التزوير أو السرقة.

تحديث تلقائي للبيانات فيُسهّل الكارت عملية تحديث البيانات الشخصية والاجتماعية للمواطن، ما ينعكس إيجابًا على دقة منظومة الدعم.

التمهيد للتحول الرقمي الكامل، حيث يُعد الكارت الموحد خطوة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، مما يساهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل الإجراءات الورقية.

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