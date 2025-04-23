نائب محافظ دمياط تبحث مع قيادات البريد تطوير الخدمات وتحقيق الشمول المالي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات البريد المصري، ضم الدكتور اليمني جابر، رئيس قطاع مناطق شمال الدلتا، محمد عبد النعيم، مساعد مدير عام البريد للحركة والتوزيع، حسن عبد الوهاب، مدير عام البريد بدمياط، وذلك لبحث آليات تطوير خدمات البريد المصري بالمحافظة، بما يواكب تطلعات المواطنين ويُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

مناقشة خدمات مالية متكاملة وتحسين جودة الأداء

استعرض الاجتماع حزمة من الخدمات المتطورة التي يقدمها البريد المصري، وعلى رأسها:

الخدمات المالية مثل حسابات التوفير وحسابات "سوبر توفير" ذات العائد التنافسي،

خدمات الحوالات المحلية والدولية.

نائب محافظ تجتمع مع قيادات البريد المصري

البريد السريع وخدمة "واصلها" لتوصيل الطرود والمستندات.

خدمات مصر الرقمية التي تشمل تجديد التراخيص ودفع الفواتير إلكترونيًا.

بالإضافة إلى صرف المعاشات وتسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



دعم القرى والمناطق النائية وتوسيع مظلة الشمول المالي

وأكدت نائب المحافظ خلال الاجتماع أن "البريد المصري يمثل عصب الخدمات الحيوية للمواطنين"، مشيرة إلى ضرورة توسيع نطاق الخدمات الرقمية في المناطق الريفية والقرى، بما يعزز من فرص الشمول المالي والوصول إلى جميع الفئات المجتمعية، خاصة الأكثر احتياجًا.

كما شددت على أهمية التعاون الوثيق بين البريد المصري والمحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى سعي المحافظة لإنشاء مراكز بريدية متكاملة تعتمد على بنية تكنولوجية متطورة لتحسين تجربة المواطن.

توصيات بإنشاء فروع جديدة وحملات توعية مجتمعية

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة شيماء الصديق بدراسة إمكانية إنشاء فروع بريدية جديدة في المناطق التي تحتاج إلى خدمات، مع تكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالخدمات البريدية المبتكرة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين ورفع كفاءة الأداء العام للخدمة البريدية في دمياط.

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