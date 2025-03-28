تعرف على مزايا حساب الشمول المالي للشركات في البنك الأهلي

يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن مزايا حساب الشمول المالي للشركات الممنوح للعملاء.

وحدد البنك الأهلي عددا من المزايا في حساب الشمول المالي كالتالي:

الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

لا يوجد حد أدنى لفتح الحسابات.

يتم إعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية.

رسوم كشف الحساب السنوي 200 جم (يتم خصم 50 جم ربع سنويا).

سيحصل صاحب الحساب على بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا للتعامل على حسابه محليا داخل مصر في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

قبول التحويلات الداخلية ( بمصرفنا ) والخارجية من البنوك المحلية فقط.

امكانية استخراج دفتر شيكات لشريحة حسابات الشركات.

إمكانية التعاقد مع مصرفنا في التحصيل الالكتروني QR Code & MPOS POS- ECOM واضافة الحصيلة على هذا الحساب.

امكانية استفادة أصحاب هذه الحسابات من باقي خدمات ومنتجات البنك المختلفة كالقروض الشخصية والمعاملات الرقمية في ضوء الشروط المعلنة لكل منتج.

الحد الأقصى لرصيد الحساب 750 الف والحد الأقصى لحركات الخصم اليومي من الحساب 120 الف

والحد الأقصى لحركات الخصم الشهري من الحساب 600 الف

ويخاطب الحساب شريحة الشركات والمنشآت متناهية الصغر والتي لا يتوافر لديها كافة المستندات، يتم فتح الحساب لهذه الشريحة من خلال استيفاء صورة من الرقم القومي بالإضافة إلى أية مستندات متاحة لدى العميل مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبة للنشاط إن وجد، عقد إيجار أو ملكية للمكان، طلب فواتير شراء أو بيع تدل على وجود نشاط.

وعلى جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة ميزات لعملاء البنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

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