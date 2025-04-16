خبيرة: استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات التحديد والتحقيق لشركات السمسرة طفرة تنتشر سريعا

أكدت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، أن العالم يتجه نحو الشمول المالي والرقمنة التي تقوم بتسهيل وصول الأفراد والشركات إلى جميع الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وسرعة ويسر وذلك لتلبية الهدف منها دون الحاجة ومواجهة الصعوبات فى التعاملات في التسجيل والتعاقد والالتزام.

وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية صدرت الثورة نحو التطور الملزم لتواصل مع العالم والقدرة على تسهيل التعاملات للمستثمرين وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأضافت: "تعتبر تلك الاجراءات خطوة نحو تحفيز سوق المال والتدوال والمستثمرين بجميع الفئات وتدعم خلق فرص جديدة لتنمية سوق المال والاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين وكسب ثقة المستثمريين ، وزيادة التعاملات و جذب روؤس الأموال من مختلف الدول بسهولة الإجراءات القانونية متجهة الى تنمية مستدامة ومواكبة العصر ليحقق مصالح المتعاملين بتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي".

وأكدت أنه التحول الرقمي أصبح الشفرة الجديدة في جميع وأغلب التعاملات وللمستثمريين بما يحفز النشاط المالى، متوقعة أن تسعى اغلب الشركات لهذا التطور الطبيعي الذي يعتمد على التحول الرقمي لزيادة عدد المتعاملين وكسب ثقتهم.

وأشارت إلى أنه لن تنتهى شركات السمسرة القديمة لعدة اسباب اهمها:

وجود قطاع كبير من المستثمرين ما زالوا بعيدين عن التطور الرقمي أو يفضلون المعتاد

.البعض اعتاد التعامل وفقا للنظام القديم لكن مع تغير الزمن يتغير كل شيء سواء العملاء أو الشركات والبقاء سيكون فى النهاية للأفضل من حيث الامكانيات والسهولة والتطور.

وكانت قد وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

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