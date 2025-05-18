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رياضة

تنس الطاولة، دينا مشرف تودع بطولة العالم من الدور الأول

دينا مشرف، فيتو
دينا مشرف، فيتو

تنس الطاولة، ودعت دينا مشرف لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات فردي السيدات، خلال مشاركتها في بطولة العالم 2025، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وخسرت دينا مشرف المصنفة رقم 39 على العالم، أمام لاعبة منتخب التشيك هانا ماتيلوفا المصنفة رقم 64 على العالم، بنتيجة (0-4) في الدور الأول.

قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم

 وتضم قائمة منتخب تنس الطاولة في بطولة العالم كلا من:

الرجال: عمر عصر - محمد البيلي - يوسف عبد العزيز - محمود حلمي - علي غلاب.

السيدات: دينا مشرف - هنا جودة - مريم الهضيبي - يسرا حلمي - هند فتحي - مروة الهضيبي.

وتضم البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إلى جانب أشرف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، رئيسًا للبعثة، أشرف صبحي مدرب للمنتخب، وأكين داملا توريد كمدرب أحمال.

وتشهد البعثة أيضًا تواجد الحكمة الدولية آية إبراهيم التي سيتم إسناد إليها بعض مباريات البطولة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن البطولة ستشهد إقامة منافسات كل من فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات بالإضافة إلى الزوجي المختلط.

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