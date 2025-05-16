الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

انتشال جثة غريق من بحيرة وادي الريان في الفيوم

مستشفي ابشواي المركزي،
مستشفي ابشواي المركزي، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثة شاب غريق من بحيرة وادي الريان، وتم  نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة المختصة

غريق بوادي الريان

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، تفيد بتلقيه بلاغًا بغرق شاب بالبحيرة الأولى بمحمية وادي الريان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتبين أنه كان يتنزه بمياه البحيرة وتعرض للغرق، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تخت تصرف جهات التحقيق.

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 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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