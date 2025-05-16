الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة بالفيوم

قسم شرطة ثان الفيوم،
قسم شرطة ثان الفيوم، فيتو

 تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم جهودها، لكشف غموض عثور سيدة مقيمة بحي الصوفي، على طفل حديث الولادة أسفل منزلها، وخالته الصحية جيدة، وبكامل ملابسه، وتم نقل الطفل إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

طفل حديث الولادة في أحد شوارع الفيوم

 وكان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بعثور سيدة من حي الصوفي على طفل حديث الولادة أمام منزلها، وعلى الفور توجهت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أن " هويدا. ح. ر."  بائعة اسماك، عثرت على طفل حديث الولادة أمام منزلها، بكامل ملابسه، وملفوف في بطانية، وبجواره شنطة بها ملابس اطفال، وكيس حفاضات اطفال، والطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية اللازمة.

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وتحرر المحضر رقم 2005 لسنة 2025 بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة إيداعه دار رعاية بعد استكمال الفحص الطبي واستقرار حالته الصحية، وطاب سرعة الوصول إلى والدي الطفل، وتولي التحقيق.

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