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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على إشبيلية، اليوم الأحد على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استدعاء عدد من اللاعبين الشباب مثل يوسف لخديم، جاكوب رامون، ماريو ريفاس، شيما أندريس، وفيكتور مونيوز. 

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، جاكوب رامون، فران جارسيا.

خط الوسط: أردا جولر، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: إندريك، كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 78 نقطة.

ويتواجد إشبيلية في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك رصيده 41 نقطة.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا يوم الخميس بعد انتصاره في الديربي الكتالوني أمام إسبانيول.

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-2.

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