هدافي الدوري الإسباني، مبابي يبتعد بالصدارة، وهذا موقف ليفاندوفسكي

تختتم اليوم الخميس، مباريات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني "الليجا"، بمواجهة أوساسونا أمام أتلتيكو مدريد، فيما يحل برشلونة ضيفًا على نظيره إسبانيول.

وأشعل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعدما رفع رصيد أهدافه في الليجا، إلى الهدف رقم 28، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة قبل مباراة البرسا أمام إسبانيول الليلة .

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قلب مباريات اليوم



1- كيليان مبابي، ريال مدريد، 28 هدفًا.

2- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 25 هدفًا.

3- أنتي بوديمير، أوساسونا، 19 هدفًا.

4- رافينها، برشلونة، 18 هدفًا.

5- أيوزي بيريز، فياريال، 18 هدفًا.

6- سورلوث، أتلتيكو مدريد، 17 هدفًا.

7- جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 15 هدفًا.

8- أويهان سانسيت، أتلتيك بلباو، 15 هدفًا.

9- كيكي جارسيا، ألافيس، 12 هدفًا.

10- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 11 هدفًا.

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز على إسبانيول اليوم الخميس، ليحسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024/25.

وكانت الجولة الـ 36 من الليجا شهدت فوز فريق جيرونا على بلد الوليد بهدف دون رد، فيما تمكن سيلتا فيجو من الفوز بهدف مقابل لا شيء على ريال سوسيداد، وتغلب ديبورتيفو ألافيس على خصمه فالنسيا بهدف مقابل لا شيء، بينما اكتسح فياريال ضيفه ليجانيس بثلاثية نظيفة.

كما فاز ريال مدريد بنتيجة 2/1، أمام ريال مايوركا على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة ذاتها.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم



1. برشلونة، 82 نقطة.

2. ريال مدريد، 78 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 70 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 64 نقطة.

5. فياريال، 64 نقطة.

6. ريال بيتيس، 58 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 52 نقطة.

8. رايو فاليكانو، 47 نقطة.

9. مايوركا، 47 نقطة.

10. أوساسونا، 45 نقطة.

11. فالنسيا، 45 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 43 نقطة.

13. جيرونا، 41 نقطة.

14. إشبيلية 41 نقطة.

15. خيتافي، 39 نقطة.

16. إسبانيول، 39 نقطة.

17. ألافيس، 38 نقطة.

18. ليجانيس، 34 نقطة.

19. لاس بالماس، 32 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

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