رئيس لبنان يزور مصر غدًا

يزور الرئيس اللبناني "جوزيف عون" القاهرة غدا الإثنين لبحث تعزيز التعاون بين مصر ولبنان في جميع المجالات خاصة الجوانب الاقتصادية فضلا عن استعراض الأوضاع في لبنان لاسيما مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للمناطق اللبنانية في منطقة جنوب لبنان والعدوان المستمر الذي يطال المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية بشكل شديد.

الرئيس اللبناني جوزاف عون يزور مصر

وأعلنت الإعلامية لميس الحديدي إذاعة حوار الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء عبر برنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON في حوار خاص يعرض من قصر بعبدا الرئاسي في بيروت، وذلك عشية زيارته إلى القاهرة.

وقالت الحديدي خلال تقديمها حلقة من برنامج كلمة أخيرة: إن الرئيس عون يتناول في اللقاء تطورات الملفات اللبنانية المختلفة وتحديات الوضع اللبناني منذ توليه منصب الرئاسة في يناير الماضي.

رفع العقوبات عن سوريا

وأشارت إلى أن الحوار يتطرق الحوار إلى تأثير رفع العقوبات عن سوريا على الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى ملف اللاجئين كما يناقش عددا من قضايا الشأن الداخلي وعلى رأسها الأوضاع في الجنوب اللبناني والعلاقة مع حزب الله، ومدى بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية إلى جانب آخر تطورات ملف سحب سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية.

وأضافت الحديدي: ليس ذلك فقط بل سيتحدث أيضا عن الإصلاحات الاقتصادية ومقاومتها وعن العدالة والفساد ومشاعر الرئيس الشخصية وكيفية تعامله مع مقعد الرئاسة ومع لبنان الرائعة التي لم أرها منذ سنوات.

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