الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء: إن الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب ويواصل مصادرة الأسلحة والذخائر.

وأضاف جوزيف عون: نشدد على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان،  على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم الاثنين الماضي أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية على لبنان 

 وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، عن استشهاد شخص في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوبي لبنان.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذنا هجوما بجنوب ‎لبنان في وقت سابق اليوم وقضينا على قائد في مجمع مجدل زون التابع لحزب الله".

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن استهداف حسين نصر نائب قائد الوحدة 4400 في جماعة حزب الله بغارة جنوبي لبنان.

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الرئيس اللبناني إسرائيل لبنان

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