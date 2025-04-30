الأربعاء 30 أبريل 2025
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خارج الحدود

الرئيس اللبناني يصل الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين

الرئيس اللبناني،
الرئيس اللبناني، فيتو

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، وصل اليوم الأربعاء إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الرئيس اللبناني يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات 

واستقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والوزير خليفة شاهين الرئيس اللبناني على أرض المطار.

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وأمس الثلاثاء، دعا الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  نظيره اللبناني جوزيف عون، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد الشهر المقبل في الإمارات.

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