أخبار مصر اليوم: 100 مليار جنيه حجم الاستثمار في صناعة الدواجن، أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

نشاط الرئيس السيسي في القمة العربية الـ34 بالعراق (صور)

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الأوضاع الإقليمية، وما تشهده المنطقة العربية من تحديات جسيمة، خاصة ما يتعلق بالحرب الجارية في غزة، فضلًا عن الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، كما ناقش الاجتماع جهود الارتقاء بالعمل العربي المشترك بما يتفق مع تطلعات الشعوب العربية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة مصر خلال القمة، والتي تناولت رؤية مصر بشأن مختلف القضايا محل النقاش.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وذلك على هامش القمة العربية الرابعة والثلاثين، والمنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه الشكر لرئيس الوزراء العراقي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا الجهود التي قام بها العراق لاستضافة القمة، ومؤكدًا على ثقة مصر في قيادة العراق للعمل العربي المشترك خلال العام المقبل في ضوء رئاسته للقمة العربية، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء العراقي، الذي أكد على الدور المصري المحوري في الإطار العربي وإزاء التطورات الإقليمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد إشادة الرئيس بالتقدم الذي يشهده العراق في مختلف القطاعات، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، وبالأخص قطاعي البنية التحتية والطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات المصرية لدعم برامج التنمية في العراق، حيث أكد الجانبان على حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لاستعادة الأمن الإقليمي، مؤكدين على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، والتزامهما بالخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا على ضرورة تجنب توسع الصراع الإقليمي، مؤكدين على أهمية استعادة الاستقرار بالدول العربية واحترام سيادتها وحماية حدودها وصون أراضيها.

وزير الزراعة: 100 مليار جنيه حجم الاستثمار في صناعة الدواجن (فيديو)

إنتاج الدواجن والبيض، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة: إن حجم إنتاج الدواجن يصل إلي 1.4 مليار طائر بنسبة اكتفاء ذاتي 98%".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "حجم إنتاج بيض المائدة تخطى الـ15 مليار بيضة سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي 100%".

ولفت إلي أن حجم الاستثمار في صناعة الدواجن تخطى الـ 100 مليار جنيه، وإنتاج القطاع التجاري 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون دجاجة بلدي سنويا، والإنتاج المحلي من دجاج التثمين والريفي يتخطى الـ 97% من الاحتياجات، متوسط نصيب الفرد وصل الي 140 بيضة سنويا".

وتابع: "الأرقام كلها تشير إننا نسير في الطريق الصحيح، وليس صحيحا نفوق 30% من دواجن المزارع وهذا الرقم غير دقيق".

قبل العيد، أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والتي تشهد استقرارا ملحوظا في أسعارها وسط وفرة في المعروض وتنوع في المنتجات لتناسب مختلف شرائح المستهلكين.

وأعلنت الوزارة استمرار طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي والسوداني الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد: 220 جنيها للكيلو.

اللحوم الضأن المجمدة بسعر: 290 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن الطازجة بسعر: 390 جنيهًا/كجم

وأكدت وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يوميًا لتلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى وجود رقابة صارمة على جودة اللحوم ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما أشارت إلى أن هناك خطة لزيادة ضخ الكميات تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع إطلاق منافذ متنقلة في المحافظات لتوفير اللحوم بأسعار موحدة في المناطق الأكثر احتياجًا.

رغم انكسار الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة. على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

أسعار الأضاحي 2025، الخروف البلدي يصل إلى 20 ألف جنيه بسوق المناشي (فيديو وصور)

أسعار الأضاحي في مصر 2025، تشهد الأسواق المصرية حالة من النشاط المتزايد مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ المواطنون في التوافد على أسواق الماشية لاختيار أضاحيهم وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار الخرفان والماعز مقارنة بالعام الماضي.

وقد رصدت "فيتو" في جولة ميدانية داخل سوق المناشي بمحافظة الجيزة، أحد أقدم وأشهر الأسواق الشعبية لتجارة المواشي في مصر، حالة من الازدحام والإقبال من المواطنين الذين توافدوا من مختلف المناطق لاختيار أضاحيهم المناسبة.

وتنوعت المعروضات بين الخرفان البلدية والبرقي وسلالات أخرى متفاوتة في الأسعار والأوزان.

وفي تصريح خاص، أكد الحاج محمد حسان، أحد تجار المواشي في سوق المناشي، أن "الأسعار لم تختلف بنسبة كبيرة بين الموسم الحالي والسابق، حيث سجل سعر الكيلو للخروف القائم 220 جنيهًا".

وأضاف: "مع اقتراب العيد يرتفع السعر تدريجيًا، خاصة أن بعض المواطنين لا يملكون أماكن لتربية الأضحية، مما يزيد الطلب ويؤدي لارتفاع الأسعار".

وكشفت المتابعة الميدانية أن أسعار الخرفان في مصر خلال العام الحالي 2025 سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح أسعار الخروف البلدي كامل النمو بين 10,000 إلى 20,000 جنيه، بحسب الوزن والسلالة والعمر. في حين تبلغ أسعار الخراف الصغيرة أو المستوردة ما بين 5,000 إلى 8,000 جنيه.

أما بالنسبة للجديان (الماعز الصغير)، فقد سجلت أسعارها ارتفاعًا أيضًا، ليصل سعر الكيلو القائم إلى ما بين 230 و250 جنيهًا.

ويعزى هذا الارتفاع في أسعار أضاحي عيد الأضحى 2025 في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تكاليف الأعلاف والنقل، إلى جانب تراجع نسبي في المعروض مقارنة بالطلب المرتفع مع اقتراب العيد.

وينصح الخبراء المواطنين بالالتزام بمعايير اختيار الأضحية الجيدة، وأهمها أن تكون سليمة خالية من العيوب والأمراض، وألا يقل عمر الخروف عن ستة أشهر، مع الحرص على اختيار أضحية ذات وزن مناسب وجسم ممتلئ، والتأكد من حيويتها ونشاطها.

ومع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، يلجأ بعض المواطنين إلى المشاركة الجماعية في شراء الأضحية، أو التوجه إلى المؤسسات الخيرية التي تقدم صكوك الأضاحي بأسعار أقل نسبيًا، كبديل اقتصادي يتيح لهم أداء الشعيرة دون تحمل التكلفة الكاملة للأضحية.

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس الآن، تشهد القاهرة الكبرى الآن نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالتزامن مع انكسار الموجة شديدة الحرارة وبدء هبوب الرياح الشمالية الغربية واختلاف الكتل الهوائية مما يؤثر فى تلطيف الأجواء

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

التربية والتعليم تنشر نموذج امتحان البوكلت في الـ math للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواصلتها نشر نماذج امتحان البوكليت في مادة الجبر والاحتمال بالإنجليزية (math)، وذلك لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز.

وأكدت "مدير المديرية" أن الهدف الأساسي من نشر نماذج البوكليت هو تدريب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية وتعزيز قدراتهم على تنظيم الوقت والحل.

ومع إعلان وزير التعليم بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بنظام البوكليت، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن تفاصيل نظام البوكليت الذي يتم تطبيقه، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1. البوكليت عبارة عن دمج الامتحان بين ورقتي الأسئلة والإجابة في كتيب أو كراسة واحدة للامتحان.

2.تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

3.البوكليت قد يصل إلى 20 ورقة أسئلة أو أكثر في بعض المواد.

4. البوكليت لا يحتاج من الطالب إلى إجابات طويلة بل عبارات قصيرة ومحددة.

5. البوكليت يتيح للطالب أن يبدأ بأى جزئية يرغب فى الإجابة عليها، وعليه التأكد من أن الإجابة عن أى سؤال لن يؤدى إلى حدوث خطأ ما، لأن كل جزئية لها مكان مخصص لها للإجابة، ومن ثم فلا مجال لحدوث تضارب أو خطأ فى النقاط أثناء الإجابة عليها.

6. البوكليت يتميز بمنعه للغش، وعدم قدرة الطالب على تصوير وتداول أسئلته على جروبات الغش.

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