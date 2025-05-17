السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

قبل العيد، أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية

أسعار اللحوم داخل
أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، قامت المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والتي تشهد استقرارا ملحوظا في أسعارها وسط وفرة في المعروض وتنوع في المنتجات لتناسب مختلف شرائح المستهلكين.

وأعلنت الوزارة استمرار طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدي والسوداني الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20% و30%، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء.

أسعار اللحوم  داخل المجمعات الاستهلاكية

اللحم السوداني الطازج: 285 جنيهًا للكيلو.

اللحم البرازيلي المجمد: 220 جنيها للكيلو.

اللحوم الضأن المجمدة بسعر: 290 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن الطازجة بسعر: 390 جنيهًا/كجم

وأكدت وزارة التموين أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يوميًا لتلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى وجود رقابة صارمة على جودة اللحوم ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما أشارت إلى أن هناك خطة لزيادة ضخ الكميات تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، مع إطلاق منافذ متنقلة في المحافظات لتوفير اللحوم بأسعار موحدة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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