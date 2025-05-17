السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حالة الطقس الآن، تشهد القاهرة الكبرى الآن نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالتزامن مع انكسار الموجة شديدة الحرارة وبدء هبوب الرياح الشمالية الغربية واختلاف الكتل الهوائية مما يؤثر فى تلطيف الأجواء.

 

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طقس صيفي حار في القاهرة وأسوان تسجل 47 درجة، درجات الحرارة اليوم السبت فى مصر


وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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