السبت 17 مايو 2025
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أخبار مصر

رغم انكسار الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية وذلك على فترات متقطعة.

 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاحد، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  و شديد الحرارة. على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:47

درجة الحرارة الصغرى:28

 

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