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وزير الزراعة: 100 مليار جنيه حجم الاستثمار في صناعة الدواجن (فيديو)

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

إنتاج الدواجن والبيض، قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة: إن حجم إنتاج الدواجن يصل إلي 1.4 مليار طائر بنسبة اكتفاء ذاتي 98%".

 

حجم إنتاج بيض المائدة 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "حجم إنتاج بيض المائدة تخطى الـ15 مليار بيضة سنويا، بنسبة اكتفاء ذاتي 100%".

حجم الاستثمار في صناعة الدواجن

ولفت إلي أن حجم الاستثمار في صناعة الدواجن تخطى الـ 100 مليار جنيه، وإنتاج القطاع التجاري 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون دجاجة بلدي سنويا، والإنتاج المحلي من دجاج التثمين والريفي يتخطى الـ 97% من الاحتياجات، متوسط نصيب الفرد وصل الي 140 بيضة سنويا".


وتابع: "الأرقام كلها تشير إننا نسير في الطريق الصحيح، وليس صحيحا نفوق 30% من دواجن المزارع وهذا الرقم غير دقيق".
 

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