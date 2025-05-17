السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

200 شهيد، حصيلة جرائم الاحتلال في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان اليوم السبت، أن إسرائيل هجرت أكثر من 300 ألف فلسطيني من شمال غزة، وقتلت أكثر من 200 شخص، ودمرت ألف وحدة سكنية خلال 48 ساعة.

إسرائيل هجرت 300 ألف فلسطيني 



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه: "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإسرائيلي الدموي، ارتقى خلال الـ48 ساعة الماضية أكثر من 200 شهيد في محافظة شمال غزة وحدها، في سلسلة مجازر متواصلة، ترافقت مع تدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي وإعادة تدمير المدمر، ونزوح قسري لأكثر من 300 ألف مواطن نحو مدينة غزة المنكوبة أصلا، والتي تفتقر لأي بنية تحتية لإيواء هذا العدد الهائل من المهجرين قسريا".

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وأضاف المكتب في بيانه: "من بين الشهداء، 140 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض نتيجة منع جيش الاحتلال المتعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى أماكن القصف في شمال غزة، في جريمة مركبة تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تفرض حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإنقاذ في أوقات الحرب".

 

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إسرائيل غزة الاحتلال الإسرائيلي

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