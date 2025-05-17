أهلي 2008 يفوز على سيراميكا بثلاثية في دوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح محمد صبري شندي التسجيل للأهلي مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 23 بتسديدة بباطن القدم بعد متابعة لعرضية مميزة من الجبهة اليسرى، قبل أن يسجل حمزة الدجوي الهدف الثالث في الدقيقة 41 برأسية رائعة بعد متابعة لركلة حرة، وفي الشوط الثاني سجل سيراميكا هدفه الوحيد.

تشكيل الأهلي امام سيراميكا

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حسن شريف - حمزة الدجوي - عمر كمال - مهند الشامي.

الوسط: سيف أحمد - عبد الرحمن رامي «مانو» - صالح موسى - محمد صبري شندي - يوسف محمود.

الهجوم: زياد أيوب.

وشارك بلال عطية بدلًا من يوسف محمود، وحمزة عبد الكريم بدلًا من زياد أيوب، ومحمود غالي بدلًا من صالح موسى، وحسن محمد بدلًا من محمد صبري شندي، وعمر محمود بدلًا من عبد الرحمن رامي «مانو».

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 76 نقطة، جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة 6 مباريات.

وفاز «أهلي 2008» على الجونة 3 - صفر، وعلى فاركو 5 - 1، وعلى وادي دجلة 2 - 0، وتعادل مع سموحة 2 - 2، وفاز عليه 5 - 3 بركلات الترجيح، وخسر أمام إنبي 1 - 2، وفاز على لافيينا 5 - 1، وعلى بتروجت 1 - 0، وعلى القناة 5 - 1، وعلى غزل المحلة 4 - 0، وعلى الاتصالات 4 - 1، وعلى زد 5 - 1، وعلى الإنتاج الحربي 6 - 0، وتعادل مع الإسماعيلي 1 - 1 وفاز عليه 3 - 0 بركلات الترجيح، وفاز على المقاولون العرب 2 - 0، وخسر أمام سيراميكا كليوباترا 1 - 2، وفاز على جزيرة الورد 5 - 0، وعلى مودرن سبورت 2 - 1، وعلى الجونة 8 - 1، وعلى فاركو 2 - 0، وعلى وادي دجلة 5 - 1، وعلى سموحة 1 - 0، وخسر أمام إنبي 0 - 4، وفاز على لافيينا 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى القناة 5 - 0، وعلى المحلة 2 - 0، وعلى الاتصالات 3 - 0، وخسر أمام زد 2 - 3، وفاز على الإنتاج الحربي 3 - 0، وخسر أمام الإسماعيلي 2 - 3، وأمام المقاولون 1 - 2، وفاز على سيراميكا 3 - 1، مسجلًا 99 هدفًا مقابل 30 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 حسن محمد مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

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