السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق اندلع في مصنع بالعاشر من رمضان دون خسائر بشرية (صور)

إخماد حريق اندلع
إخماد حريق اندلع في مصنع بالعاشر من رمضان دون خسائر بشرية

تمكنت قوات  الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إخماد حريق نشب في مصنع بمنطقة المصانع C5 بمدينة العاشر من رمضان وتم الدفع بسيارتي إطفاء.

حريق هائل بمخزن خردة في الشرقية والدفع بـ3 سيارات إطفاء (صور)

 

حريق بمنطقة المصانع بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بنشوب حريق في مصنع بمنطقة المصانع C5 بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.

انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع خسائر بشرية.

السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو
السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

إدارة الحماية المدنية: عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو
السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو
السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو
السيطرة على حريق في مصنع بالعاشر من رمضان دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصنع العاشر من رمضان حرائق محافظة الشرقية حرائق أجهزة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك من صراع صدارة الدوري قبل مواجهة الأهلي

التحريات: واقعة نشر فيديو خطف طفل بالوراق تمت بسوء قصد لتحقيق مكاسب مالية

النيابة تحذر من نشر مقاطع تنتهك خصوصية المواطنين وتخصص رقما للإبلاغ عنها

أبرزها احترام سيادة الدول وإنهاء حرب غزة، تفاصيل بنود وتوصيات مشروع "إعلان بغداد"

أسعار الذهب اليوم السبت 17 مايو 2025 في عمان

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

مصر ترحب بالمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

إخلاء سبيل المتهمة بإخفاء جثة زوجها في الملح بحلوان

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية