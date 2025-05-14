الأربعاء 14 مايو 2025
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محافظات

السيطرة على حريق شركة الملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

حريق محافظة الشرقية،فيتو
حريق محافظة الشرقية،فيتو

أكد مصدر مسؤول في إدارة الحماية المدنية بمحافظة الشرقية السيطرة على حريق نشب في مخزن تابع لشركة ملابس بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان وذلك بالتزامن مع وقوع زلزال بمصر، بعد الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

بالتزامن مع الزلزال، حريق هائل في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان (فيديو)

حريق هائل بمخزن بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا بنشوب حريق بمخزن تابع لشركة ملابس بالمنطقة الصناعية B4 بمدينة العاشر من رمضان وتم الدفع بـ سيارات إطفاء وسيارات إسعاف تحسبًا لوقوع طارئ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة  للعرض على النيابة العامة للتصرف.

إدارة الحماية المدنية: عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

سجلت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 1:51 صباحًا هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترًا شمال رشيد وبعمق 76 كم.

الهزة تقع في خط طول 27.0 شرقًا و35.12 شمالًا، وورد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة ولم تحدث أي خسائر في الممتلكات والأرواح.

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