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محافظات

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

حريق هائل بشارع تجاري
حريق هائل بشارع تجاري بالشرقية، فيتو

شهد شارع البوسطة التجاري الشهير بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية حالة من الذعر والارتباك بعد اندلاع حريق ضخم بأحد المحال التجارية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

السيطرة على حريق مخلفات بجوار بنزينة في الشرقية (فيديو وصور)

محافظ الشرقية يعلن السيطرة على الحريق

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحريق الذي نشب بأحد المحال التجارية بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو

حريق بأحد المحال التجارية أسفل عقار مكون من 4 أدوار

ومن جانبها أوضحت الدكتورة اسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور وصول بلاغ  إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية أسفل عقار مكون من 4 أدوار بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول بالانتقال إلى مكان الحريق  ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه على الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ورجال الإسعاف والمرور حيث تم الدفع بنحو 12 سيارة إطفاء و7  سيارات إسعاف لتنظيم الحركة المرورية وفرض كردون أمني للسيطرة علي الحريق.

حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو

هذا وقد كلف المحافظ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بتوجيه الرعاية المتخصصة لنقل المصابين وتنظيم حركة المرور والبالغ عددهم 3 حالات اثنين منهم حالتي اختناق وتم إسعافهم بمكان الحريق ونقل الحالة الثالثة لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم بناء على رغبة أسرته.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه تم السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ الآن عملية التبريد دون وقوع حالات وفاة.

حريق هائل بشارع تجاري شهيربالشرقية،فيتو
حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية، فيتو

 

وأشاد المحافظ بدور رجال الشرطة والحماية المدنية والمرور لوجودهم بموقع الحريق وفرض كردون أمني للسماح بمرور سيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحريق والسيطرة عليه وكذلك تنظيم الحركة المرورية بشارع الجلاء لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

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