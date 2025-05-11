السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون خسائر بشرية (صور)

سيطرت الحماية المدنية في محافظة الشرقية، منذ قليل، على حريق نشب بمخزن مخلفات خردة بمنطقة أبو سمران نطاق مركز بلبيس دون وقوع خسائر في الأرواح.

حريق هائل يلتهم مخزن خردة في بلبيس

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن خردة بمنطقة أبو سمران بنطاق مركز بلبيس، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، فيما توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن الحريق نشب في مخلفات المخزن على مساحة 250 متر فيما لم تقع أي خسائر بشرية وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وتم انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

إجراءات الوقاية من الحرائق

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

السيطرة على حريق مخزن خردة بالشرقية دون وقوع خسائر بشرية،فيتو

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

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