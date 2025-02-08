السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

حريق هائل في مصنع كرتون بمنيا القمح بالشرقية (صور)

حرائق محافظة الشرقية،فيتو
حرائق محافظة الشرقية،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية لمديرية أمن الشرقية في إخماد حريق بمصنع كرتون بقرية سنهوت بجوار الكوبري الجديد بدائرة مركز شرطة منيا القمح  دون وقوع خسائر بشرية، وجار الآن عملية التبريد، خوفا من انتقالها إلى مكان آخر وحصر التلفيات.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع كرتون بقرية سنهوت بجوار الكوبري الجديد بدائرة مركز منيا القمح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى الدفع بسيارتى إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية،فيتو
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية،فيتو

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمخازن.. أبرزها الماس الكهربائي وتخزين المواد القابلة للاشتعال.. وخبير أمني يضع روشتة لتجنبها

تعد  الحرائق في المصانع والمنشآت والمخازن من المشاكل الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، ولتجنب هذه الحوادث، من الضروري فهم الأسباب الرئيسية لاندلاعها واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة.

أسباب اندلاع الحرائق في المصانع والمنشآت:
ارتفاع درجات الحرارة والماس الكهربائي:

الماس الكهربائي: يحدث بسبب تلف الأسلاك أو المعدات الكهربائية أو الاستخدام غير الصحيح للأجهزة الكهربائية.

ارتفاع درجات الحرارة: يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المواد القابلة للاشتعال، خاصة في الظروف التي تفتقر إلى التهوية الجيدة.

التخزين غير السليم:

التشوينات الزائدة: قد تؤدي إلى تراكم المواد القابلة للاشتعال بشكل مفرط، مما يزيد من خطر حدوث الحريق.

تخزين المواد سريعة الاشتعال: يجب تخزين المواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن المصادر المحتملة للحرارة أو النيران.

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق:
نظام المراقبة والإنذار:

تزويد المنشآت بكاميرات مراقبة، وأجهزة إنذار الحريق، وأسطوانات إطفاء يدوية وآلية.
إجراءات الأمان الأساسية:

عدم إغلاق الأبواب أثناء التشغيل وفتحها عند انتهاء العمل.

استخدام زجاج مقاوم للنيران في النوافذ وتركه بدون أي عوائق.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المناور والمصاعد.

تخزين المواد الخطرة:

تخزين المواد البترولية والقابلة للاشتعال بعيدًا عن مصادر النيران.

اختيار المواد المناسبة:

استخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال عند بناء المنشآت.

إجراءات الطوارئ:

التأكد من عدم وجود عوائق أمام المخارج.
تركيب فواصل وأبواب مانعة للدخان في مسالك الهروب.
توضيح مواقع المخارج وكيفية فتح الأبواب.
توفير إضاءة احتياطية في مخارج النجاة.

 

روشتة للحماية من الحرائق:

التركيز على السلامة: تأكيد أن جميع المنشآت والمصانع تتبع اشتراطات الأمن والسلامة لتجنب الحرائق.

وسائل الإسعاف والإطفاء: توفير معدات الإطفاء والإسعاف في المصانع والمخازن، وتحديثها بانتظام.

الفصل بين الإنتاج والتخزين: يجب أن تكون مخازن المواد القابلة للاشتعال بعيدة عن أماكن الإنتاج.

الإضاءة الطارئة: التأكد من توفر مصدر إضاءة منفصل عن خطوط الكهرباء التي تدير الآلات لضمان سلامة العمال في حالة الطوارئ.

بتطبيق هذه التدابير، يمكن تقليل مخاطر الحريق بشكل كبير، مما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين استمرارية الإنتاج في المنشآت.

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