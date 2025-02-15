6 طرق بسيطة لعلاج حصوات الكلى بالمنزل

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة تتكون في الكلى وتخرج من الجسم عبر المسالك البولية.

ومن غير المرجح أن تتسبب العلاجات المنزلية في خروج الحصوات بسرعة أكبر أو بشكل أقل إيلامًا، ولكنها يمكن أن تساعد في منع تكون الحصوات.

يمكن علاج معظم حصوات الكلى باستخدام مسكنات الألم أو العلاج بالسوائل أو التدخل الطبي الآخر، وهناك أيضًا خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العلاجات المنزلية لحصوات الكلي

قبل تجربة أي علاجات منزلية لحصوات الكلى، من الضروري استشارة الطبيب، خاصة عندما يكون لدى شخص ما حالة طبية أساسية أو يتناول أدوية بانتظام.

على الرغم من أن العديد من هذه العلاجات قد تساعد في تخفيف الأعراض أو تقليل خطر تكرارها في المستقبل، إلا أن حصوات الكلى يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا، لذلك، قد يكون من الأفضل استخدام العلاجات المنزلية جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إجراء عملية جراحية لاستخراج أو تفتيت الحصوات ومسكنات الألم الوريدية.

شرب الماء

يعد شرب الماء من أسهل الطرق لعلاج حصوات الكلى والوقاية منها، حيث يعد الجفاف أحد الأسباب الرئيسية وتوصي معظم الدوائر الصحية بشرب 6 - 8 أكواب من الماء يوميًا للوقاية من الجفاف.

شرب عصير الليمون

يحتوي الليمون على السترات، ما يساعد على تكسير رواسب الكالسيوم وإبطاء نمو حصوات الكلى.

وجدت الدراسات أن عصير الليمون الخالي من السكر كان علاجًا فعالًا لحصوات الكلى، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير الليمون على السترات، مما يقلل من كمية الكالسيوم في البول مما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى.

يعد شراء المستخلص النقي أو شراء الليمون الطازج وعصره في المنزل أسهل الطرق للحصول على عصير الليمون غير المخفف، وتتضمن البدائل الجيدة عصير البطيخ والبرتقال، اللذين يحتويان على مستويات عالية من حمض الستريك.

تناول خل التفاح

يحتوي خل التفاح أيضًا على حمض الستريك الذي قد يساعد في إذابة رواسب الكالسيوم.

وجدت الدراسات أن أولئك الذين تناولوا الخل الغذائي لديهم خطر أقل بكثير من حصوات الكلى.

إدارة الوزن

أظهرت الدراسات أنه قد يكون هناك رابط بين الوزن وحصوات الكلى، بالإضافة إلى ذلك، يعتقد مؤلفو الدراسة أن الحالات الأيضية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم قد تساهم في تكوين حصوات الكلى.

إن التحكم في وزن الجسم واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي من الخطوات الأساسية للوقاية من وعلاج حصوات الكلى.

تجنب المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن تزيد المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين أو الكحول من خطر إصابة الشخص بحصوات الكلى.

تشير الأبحاث إلى أن شرب الكافيين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي المشروبات والصودا التي تحتوي على سكريات طبيعية أو صناعية أيضًا إلى الإصابة بحصوات الكلى.

كما أن الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون تزيد من خطر الإصابة برواسب الكلى وتزيد من حدة الأعراض.

تلبية متطلبات الكالسيوم اليومية

يمكن لتناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم للأشخاص الذين يعانون من حصوات أكسالات الكالسيوم، أن يساعدهم في تلبية متطلباتهم اليومية من الكالسيوم وإدارة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

وتناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، حيث قد توفر أكثر من المدخول اليومي الموصى به، ومع ذلك، فإن الحصول على الكالسيوم من مصادر الغذاء يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر.

يمكن للناس الحصول على الكالسيوم من:

منتجات الألبان

الكرنب

البروكلي

الحبوب

الملفوف الصيني (بوك تشوي)

الأسماك ذات العظام الطرية الصالحة للأكل

الحبوب والعصائر الغنية بالكالسيوم

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