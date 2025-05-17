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وكيل الصحة بالشرقية يتفقد خدمات الرعاية الأولية بوحدة العدوة

وكيل الصحة بالشرقية
وكيل الصحة بالشرقية يتفقد خدمات الرعاية الأولية بوحدة العدوة

 قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم بالمرور على وحدة طب الأسرة بالعدوة، التابعة للإدارة الصحية بههيا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، ويرافقه الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

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 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تفقد العيادات التخصصية بالوحدة، منها عيادة النساء والسونار، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، حيث بلغ متوسط التردد على العيادات يوميًا ٥٠ مريضا، وقام بتفقد عيادة طب الأسنان وتم التأكد من توافر البنج والمستلزمات الطبية. 

 

مؤشرات عمل الفرق الطبية 

 مؤكدًا على أهمية تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعيادة، كما تابع مؤشرات عمل الفرق الطبية والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الاطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

 

كما تابع الدكتور هاني جميعة أيضًا عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية، كما تفقد صيدلية الوحدة للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تصنيف وتمييز الأدوية وفقًا لمعايير الجودة، ومراجعة الأصناف المحفوظة بثلاجة الصيدلية.

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 كما تفقد "جميعة" خدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتسجيل البيانات في كشوفات وسجلات العيادة، ومتابعة خدمات الشباب والمراهقين المقدمة بالوحدة، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، وتسجيل المواليد الجدد والوفيات على السيستم الخاص به، والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعمل بعيادة الطوارئ.

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اللدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الادارة الصحية بههيا وحدة طب الاسرة بالعدوة خدمات الرعاية الأولية مديرية الشؤون الصحية

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