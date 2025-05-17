متحف تل بسطا يفتح أبوابه مجانًا غدا احتفالا بهذه المناسبة

يفتح متحف تل بسطا بمدينة الزقازيق أبوابه غدًا الموافق 18 مايو 2025 مجانًا للزائرين من المصريين،للمشاركة في الجولات الإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف غدًا بهذه المناسبة.

مواعيد استقبال زوار متحف تل بسطة

وأكد إبراهيم حمدي مدير متحف تل بسطا أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18 مايو من كل عام، يستقبل المتحف الزوار وراغبى حضور الإحتفال غدًا مجانًا، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وقال حمدي: الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف أطلقه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام ١٩٧٧، الهدف منه، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور بأهميتها،وفي كل عام يختار المجلس الدولي للمتاحف موضوعًا للإحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

كيفية مساهمة المتاحف في عالم يشهد تحولات اجتماعية وتكنولوجية

وأشار الى ان موضوع هذا العام هو "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغير"، مع التركيز على كيفية مساهمة المتاحف في عالم يشهد تحولات اجتماعية وتكنولوجية وبيئية متنوعة.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.