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محافظات

في احتفال الشرقية بعيدها القومي، الأشموني: 9 سبتمبر يوم الفخر والكرامة (فيديووصور)

الاحتفال بالعيد القومي
الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، فيتو

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، احتفالية المحافظة بعيدها القومي، والتي أقيمت بمنطقة تل بسطة الأثرية بمدينة الزقازيق لإحياء ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن قرية هرية رزنة أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر 1881 م، مطالبًا بحقوق الشعب في الحرية والكرامة ليخلد التاريخ هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات، واتخذته المحافظة عيدًا قوميًّا لها.

143 عامًا على الثورة العرابية، هنا عاش الفلاح الثائر بالشرقية (فيديو وصور)

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمة لمحافظ الشرقية هنأ فيها أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف الدولة في التنمية والاستقرار والرخاء ورفعة شأن مصرنا الحبيبة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، فيتو

وقال المحافظ إن التاسع من سبتمبر يوم خالد في ذاكرة كل شرقاوي يمثل لنا يوم الفخر والكرامة، فليعرف الجميع أن عرابي بطل لثورة قومية كان هدفها الأسمى التصدي للاستبداد والاستغلال مطالبًا بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.


وأضاف محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر سيشهد افتتاحات في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه.
 

 تجسيد وقفة الزعيم أحمد عرابي

 وشاركت مجموعة من أعضاء مراكز الشباب فى تجسيد وقفة الزعيم أحمد عرابي، وهم يرتدون الملابس العسكرية ويجسدون شخصية الزعيم الراحل وكفاح الشعب المصري ضد الظلم والقهر الذي كان يحدث في هذا العصر، علاوة على بعض العروض الفنية التي تتناسب مع تراث محافظة الشرقية.
كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والعاطفية لكورال الشباب والرياضة ليدخلوا البهجة والسعادة في نفوس الجميع.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، فيتو

143 عاما على الثورة العرابية

تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي يوم التاسع من سبتمبر من كل عام، وذلك تزامنا مع عيد الفلاح المصري.

وجاء العيد القومي للشرقية إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابى ابن قرية هرية رزنة ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضًا مطالب الأمة.

الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية، فيتو 


ففي هذا اليوم تفجرت الثورة العرابية ثورة الشعب المصري ضد الحكم الأجنبي، ممثلا فى الخديوى الذى يملك من السلطات ما لا يقيده نظام أو شرع، وكان الاستغلال يتمثل فى الملكيات والضرائب التي تنتزع بالضرب من الفلاحين.
 

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