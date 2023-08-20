المتحف المصري بالتحرير يعرض إناء من الذهب للمعبودة باستت

عرض المتحف المصري بالتحرير، إناء من الذهب اقترن بالمعبودة باستت من الدولة الحديثة 1550 ق.م.1069 ق.م.، بالأسرة التاسعة عشر من (تل بسطة).

إناء من الذهب للمعبودة باستت بالمتحف المصري بالتحرير

وزخرف الجزء العلوى من الآناء بإفريز من أوراق النباتات تتجه نحو الأسفل، وشكل الشريط الأوسط من الأناء على هيئة قطرات كبيرة، والشريط السفلي من الزخارف عبارة عن سلسلة من الدوائر ذات الوريدات المنمقة، وتم تثبيت مقبض الأناء بحلقة أسفل الحافة بواسطة قضيب صغير، كما نقش الأناء نفسه بإكليل من الأوراق على شكل عقد تتدلى منه زهرة لوتس محاطة بعصفورين بأجنحة مفرودة.

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موعد فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير لاستقبال الزائرين

ويفتح المتحف المصري بالتحرير، أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساءًا، علما بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 6:00 مساءً

وتصل أسعار التذاكر للمصريين والعرب 30 جنيها والطالب: 10 جنيهات، فيما تصل أسعار التذاكر للأجانب 300جنيه والطالب: 150جنيها، ويسمح بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مجانا فقط بدون فلاش.

أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير

وقرر المتحف المصري بالتحرير منع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتى كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول المجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات، علما بأن يتم اتباع نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط لشراء التذاكر.

وينظم المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع المركز الثقافيّ الفرنسيسكاني للدراسات القبطيّة، ملتقى علمي لمدة يومين، خلال الفترة من 21-22 أغسطس الجاري، وذلك تحت عنوان "سيناء أرض التجلي الأعظم".

وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الملتقي يأتي بهدف إلقاء الضوء على القيمة التاريخية والدينية لمنطقة التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة سيناء، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير لهذه المنطقة، حيث جار العمل بواحد من أكبر المشروعات القومية بالمنطقة وهو مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

المتحف المصري بالتحرير

وأضاف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن الملتقى يتضمن عددا من المحاضرات العلمية حول تاريخ سيناء من بينها محاضرة متخصصة عن تاريخ سيناء القديم يلقيها د. على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، وأخري يلقيها الأب ميلاد شحاتة مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطيّة حول تاريخ الحج المسيحي لسيناء، بالإضافة إلى محاضرتين علميتين تلقيان الضوء على أيقونات ومخطوطات ووثائق دير سانت كاترين يلقيهما الفنان التشكيلي أيمن فايز وملاك نصحي مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار.، مؤكدا على أن المتحف سوف يشهد خلال الفترة القليلة القادمة سلسلة من المعارض الأثرية المؤقتة حول موضوعات محددة، ما يأتي في ضوء دوره كمؤسسة ثقافية ومجتمعية.

سيناء أرض التجلي الأعظم

وأشار د. على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير إلى أن محافظة سيناء تقع في قارة آسيا، وهي جزء من الأرض المصرية منذ عهد المصري القديم، وقد تمتعت سيناء منذ أقدم العصور بأهمية تاريخية ودينية واقتصادية وعسكرية حيث ضمت أرضها واحدًا من أقدم الطرق الحربية في تاريخ العالم القديم وهو طريق حورس الحري.

وعرفت سيناء في النصوص المصرية القديمة باسم تا مفكات بمعنى أرض الفيروز، وخاست مفكات بمعني صحراء الفيروز، وختيو مفكات بمعنى مدرجات الفيروز، وﭽو مفكات بمعنى جبل الفيروز كما عرفت باسم تا شسمت بمعنى أرض المعدن الأخضر.