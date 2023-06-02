من هنا مرت العذراء، احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية (فيديو)

شهدت مدينة الزقازيق محافظة الشرقية احتفالية كبرى في ذكرى دخول العائلة المقدسة “تل بسطا”، تحت عنوان "مصر الأمن والأمان" والذي وصل إلى هذا المكان في يوم 24 بشنس الموافق 1 يونيو السيدة مريم العذراء والسيد المسيح عليه السلام على أرض الشرقية في إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة داخل مصر والتى تنظمها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية بالتعاون مع الغرفة التجارية ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذوكس.

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حضر الاحتفالية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الإقليم والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ونيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح وعدد كبير من المسؤولين والأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الكنيسة والأوقاف والمجتمع المدني.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

رحلة العائلة المقدسة بأرض مصر

بدأت الاحتفالية بتفقد معرض المنتجات اليدوية لعارضي مبادرة «أيادي مصر»، والذي يشتمل على معرض الفنان التشكيلي مصطفى غنيم عضو مجلس إدارة نقابة الفنانين ورئيس مجلس أمناء الفن الحياة والذي تناول لوحات فنية عن رحلة العائلة المقدسة بتل بسطة، ثم معرضا لجمعية رعاية شباب المستقبل ببلبيس والذي تناول معروضات يدوية وشغل التطريز اليدوي، كما تم تفقد منتجات يدوية فنية للشباب وكبار السن من جمعية التدريب المهني للأسر المنتجة التابعة للشؤون الاجتماعية بالشرقية.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مظاهر الاحتفال، ثم عرض مسرحي لفريق "ثياتيرا"عن رحلة العائلة المقدسة تأليف القس أكسيوس جرجس وإخراج سامح نبيل، ويصاحب العرض المسرحي موكب استعراضي عن مصر القديمة من إخراج د. شريف نصار، ثم ترانيم متنوعة من فريق كورال "ليكن نور" بقيادة أ. مينا منجي.



فقرات متنوعة

شهد الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، بدأت بتكريم عدد من رموز المحافظة والمسؤولين والمتخصصين، وتقديم عرض فنى لـ"فريق ثياتيرا" بمصاحبة كورال المطرانية "ليكن نور"، وعرض فني بعنوان "مبارك شعب مصر"، وعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانين التشكيليين بمعرض الفن القبطي بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن الاحتفالية بذكرى دخول العائلة المقدسة تل بسطا تأتي في إطار خطة المحافظة للترويج لنقطة مسار العائلة المقدسة بالمحافظة بمنطقة تل بسطا لما يمثله هذا المسار من أهمية سياحية.

أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح

وقال أسقف مطرانية الزقازيق ومنيا القمح إن الاحتفال بذكري مرور العائلة المقدسة بأرض الشرقية هو يوم يجب علينا أن نستثمره معرفيًّا وتثقيفيًّا وحضاريًّا وسياحيًّا نظرًا لأهمية منطقة تل بسطا والتي تعد إحدى نقاط مسار العائله المقدسه بأرض مصر المباركة فهي الأرض الوحيدة التي زارها المسيح غير موطن مولده هي أرض مصر الطيب أهلها.

وأضاف أن المسيح مشى على أرض مصر وعاش بين أهلها وشرب من نيلها وتغذى من قمحها، لذلك نالت مصر بركة عظيمة واستحقت النبوءة القائلة "مبارك شعبي مصر ".

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

تأتي الاحتفالية في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري، ولأول مرة في تاريخ الكنيسة سيتم الكشف عن صندوق أسرار زويلة الأثري، والذي يضم رفات لبعض الآباء.

رحلة العائلة المقدسة

ووصلت السيدة مريم العذراء إلى مصر قبل ألفي عام بصحبة ابنها السيد المسيح، ومعهما يوسف النجار؛ هربًا من بطش هيرودس، وعلى مدار خمس سنوات، طافت العائلة المقدسة عدة مناطق في مصر.

وفي بداية يناير من العام 2012 سُلطت الأضواء على مشروع رحلة العائلة المقدسة بعد الافتتاح الرسمي لأول منطقة أثرية بالمسار التاريخي والتي تقع بمدينة سمنود في محافظة الغربية بدلتا مصر.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

واجتذب "مسار العائلة المقدسة" اهتمامًا عالميًّا كبيرًا في أكتوبر 2017، بعد اعتبار بابا الفاتيكان المسار "رحلة حج مسيحي". وفي مايو عام 2018 أدرجت زيارة المسار بشكل فعلي ضمن زيارات الفاتيكان الرسمية.

في أعقاب هذا القرار، استقبلت مصر أول وفد لـ"حج رسمي" من الفاتيكان في يونيو 2018، حيث مكث الوفد لمدة 5 أيام، وضم 52 شخصية، بينما رأسه رئيس إقليم لاتسيو وأسقف مدينة فيتربو. وقد سبق هذه الزيارة وصول حجاج مسيحيين غير رسميين من الهند والفلبين.

احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة في تل بسطة بالشرقية، فيتو

وأطلقت وزارة السياحة والآثار مسار العائلة المقدسة الذي يجمع نحو 25 محطة على طول الطريق الشهير للمسيح والسيدة مريم ويوسف.

وبدأت رحلة مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذي كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء في المنام وقال لها قومي وخذي الصبي واذهبي به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.