بائع شاي يطعن شابا أمام مدخل مستشفى فاقوس العام بالشرقية (صور)

شهد مركز فاقوس في محافظة الشرقية مساء اليوم الأربعاء، واقعة مأساوية، حيث لقي شاب مصرعه على يد آخر أمام مستشفي فاقوس العام، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا من مستشفي فاقوس العام يفيد وصول الشاب "محمود. م" مقيم بقرية تابعة لمركز فاقوس (جثة هامدة) إلى المستشفى.

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار، فيتو

على الفور انتقلت قو أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص مقتل الشاب "محمود.ح" 30 عاما، مقيم قرية الساعي التابعة لمركز فاقوس، على يد صاحب كشك شاي أمام مستشفي فاقوس العام أثناء زيارته لأحد أقاربه بالمستشفي بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

المجني عليه، فيتو

جريمة بشعة تهز فاقوس وقت الإفطار، فيتو١

استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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