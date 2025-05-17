الرئيس الإيراني: سنواصل المحادثات مع أمريكا لكننا لا نخشى تهديدات ترامب

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إن طهران ستواصل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لا تخشى التهديدات، مضيفًا بالقول: "ترامب يتحدث عن السلام ويهدد إيران في الوقت نفسه - أيهما يجب أن نصدق؟".

وخلال كلمة له في الذكرى السنوية لعودة المجموعة البحرية 86 التابعة للجيش من رحلة بحرية دولية، قال بزشكيان: "نحن نُفاوض ولا نسعى للحرب، لكننا لا نخشَى أيّ تهديد". وتابع يقول: "نحن لا نتراجع عن حقوقنا تحت التهديد، ولن نفرّط في إنجازاتنا المشرّفة في أيّ مجال من المجالات".

وأضاف: "هم يغتالون علماءنا، ثم يتّهموننا بالإرهاب؛ نحن ضحايا الإرهاب.. ولأننا لا نرضخ للغطرسة، يتّهموننا بأننا سبب انعدام الأمن في المنطقة"، بحسب تعبيره.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن طهران تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وقال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" Fox News إنه يفضل عدم اللجوء إلى العملِ العسكري مع إيران.

وجددَ التأكيد على أن إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه أبلغ طهران أن أي اتفاق سيكون مفيدا لها للغاية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن إيران تلقت مقترحًا من واشنطن بشأن برنامجها النووي وتعلم أن عليها التحرك سريعًا لحل الخلاف المستمر منذ عقود. وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد مغادرته الإمارات: "لديهم مقترح. والأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة وإلا فسيحدث ما لا تُحمد عقباه".

وزير الخارجية الإيراني: الحفاظ على البنية التحتية للتخصيب أمر غير قابل للتفاوض

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تؤدي إلى تعقيد مسار المحادثات، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وكان أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران ستجري محادثات في اسطنبول، مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي المتعثر حاليًا، وذلك بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقررا في الثاني من مايو.

وصرح “عراقجي” بأن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية، التي عقدت في 11 مايو، كانت “صعبة” لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفًا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر “مواقف أكثر واقعية” بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الحفاظ على البنية التحتية للتخصيب أمر غير قابل للتفاوض، مشيرا إلى أن التغييرات المتكررة في المواقف الأمريكية عائق أمام نجاح المفاوضات، مؤكدا على أن طهران مستعدة لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي.

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