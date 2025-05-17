وزير الخارجية الإيراني: الحفاظ على البنية التحتية للتخصيب أمر غير قابل للتفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المواقف الأمريكية والتصريحات المتناقضة تؤدي إلى تعقيد مسار المحادثات، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أعلن أن إيران ستجري محادثات في اسطنبول، مع أطراف أوروبية مشاركة في الاتفاق النووي المتعثر حاليًا، وذلك بعد تأجيل اجتماع سابق كان مقررا في الثاني من مايو.

المحادثات الإيرانية الأمريكية

وصرح “عراقجي” بأن الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية، التي عقدت في 11 مايو، كانت “صعبة” لأنها ركزت على قضية تخصيب اليورانيوم المثيرة للجدل، مضيفًا أنه يأمل في أن يبدي الطرف الآخر “مواقف أكثر واقعية” بعد أن اكتسب فهما أفضل لمواقف إيران الأساسية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أن الحفاظ على البنية التحتية للتخصيب أمر غير قابل للتفاوض، مشيرا إلى أن التغييرات المتكررة في المواقف الأمريكية عائق أمام نجاح المفاوضات، مؤكدا على أن طهران مستعدة لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجنا النووي.

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