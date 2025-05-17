برنامج تدريبي لتأهيل طلاب الثانوية الزراعية على مكافحة إيدز النخيل بالوادي الجديد

اختتمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، البرنامج التدريبي لتأهيل طلاب المدارس الثانوية الزراعية في خامس دورة لها بخامس مراكز المحافظة "مركز الفرافرة" على أعمال الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والزراعة والمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية؛ بهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة علميًا وعمليًا لاحتياجات سوق العمل، ودعم جهود المزارعين بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة المحافظة لمكافحة "سوسة النخيل" والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي بالمحافظة.

وأكد مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد الدكتور صلاح جميل، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، عقد خامس دورة تدريبية على مستوى المحافظة لطلاب الثانوية الزراعية بمركز الفرافرة، وذلك بحضور الدكتور نبيل حنفى مستشار المحافظ لسوسة النخيل والدكتور مجد المرسي - وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، والدكتور صلاح جميل - أستاذ وقاية النباتات والمشرف العلمي لمبادرة سوسة النخيل، والمهندس عماد بحر - مدير حساب تدعيم مكافحة آفات النخيل ومدير المكافحة بمديرية الزراعة، واساتذة وطلبة مدرسة الزراعة.

افتتح مستشار المحافظ لسوسة النخيل، الدورة متحدثا عن مقدار الدعم المقدم من اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتكاتف كل الجهات لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم الفنى لمزارعى النخيل.

ومن جانبه لفت وكيل وزارة الزراعة، إلي توجيهات محافظ الوادي الجديد، من أجل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل تم عمل برنامج متكامل من الدورات التدريبيه على مستوى المحافظة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء وتم تدريب طلاب الثانوي الزراعي بمراكز الخارجة وباريس وبلاط والداخلة،

وتحدث الدكتور صلاح جميل عن الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وخطورة آفة سوسة النخيل الحمراء عليها وكيفية التعرف علي هذه الآفة ومدى انتشارها فى محافظة الوادي الجديد ودورة الحياة والتعرف علي جميع أطوارها من (بيضة - ويرقة وعذرة وحشرة كاملة) ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها المزارع والتي تزيد من انتشار سوسة النخيل الحمراء والمعاملات الزراعية التي تجري علي نخيل البلح للوقاية من الاصابة بسوسة النخيل الحمراء، وطرق المكافحة المختلفة والدور التنفيذي في الاهتمام بالمصدر الجيد بالمبيدات من خلال المصادر الموثوق منها، وكذلك الدور التنفيذي من خلال ادارة المكافحة وذلك بتوفير المبيدات السليمة وكذلك التخلص الآمن من مخلفات النخيل.

وفي ذات السياق وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة عن استخدام جهاز حقن هيدروليكي مميكن بالكامل لمكافحة سوسة النخيل مصنوع بأيدي مصرية والذي ابتكره خبير زراعي متخصص في مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء وهو عبارة عن اختراع يشمل مضخة متصلة بماسورة مجوفة أو بونطة بها 4 فتحات تضخ المبيد في جذع النخلة الداخلي، بحيث يصل المبيد أو العلاج في أسرع وقت لموقع الإصابة وعلاجها بشكل فعال يغطي جميع مواقع الإصابة وفي أقل وقت ممكن، وعلى جانب آخر يوفر استهلاك كميات أكبر من المبيد، وتعتمد فكرة عمل الجهاز على حقن المبيد لعلاج الإصابة في الوقت المناسب وبكمية المبيد المناسبة، بدون التأثير على أنسجة النخلة، حيث تستغرق علاج النخلة الواحدة من دقيقة ونصف الي دقيقتين، من خلال الحقن بالداخل ورش محيط الإصابة من الخارج، بينما كان وقت علاج النخلة يستغرق ساعات طويلة، بينما نجح الجهاز ووصلت كفاءته في العلاج إلى نسبة تتخطى 98% ويجب عند استخدام الجهاز في علاج الحشرة أو المرض يجب مراعاة تغيير المبيد كل فترة حتى لا تكتسب الحشرة صفة المقاومة والتكيف مع المبيد، ما يكسبها مناعة ضد المادة الفعالة بالمبيد في حال تكراره.

يذكر أن الدورات التدريبية طبقا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، لتدريب وتأهيل طلاب المدارس الثانوية الزراعية علي مستوي المحافظة علي أعمال الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء من أجل توفير كوادر مؤهلة لسوق العمل، وبالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد والدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالوادي الجديد.

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