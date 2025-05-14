دعم مجمع الكهرباء بوحدتين توليد جديدتين بتكلفة 44 مليون جنيه بواحة الفرافرة

صرّح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه جار تأجير 2 وحدة توليد كهرباء قدرة 2 ميجاوات لكل منهما بتكلفة 900 ألف جنيه شهريًا؛ لتغطية احتياجات مركز الفرافرة، كإجراء عاجل لمجابهة الانقطاع الناتج عن تنفيذ بعض العَمرات للوحدات الثابتة بمجمع توليد كهرباء الفرافرة؛ لتوفير الخدمة بشكل منتظم دون فترات انقطاع.

وأوضح الزملوط أنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى، تم الانتهاء من إجراءات الشراء وجاري التوريد لـ عدد 2 وحدة توليد جديدة قدرة واحد ميجا وات بتكلفة 44 مليون جنيه؛ لرفع قدرة وكفاءة المجمع، بالإضافة إلى أعمال العَمرات الجسيمة الجارية لعدد ٤ وحدات ديزل موجودة بالمجمع وذلك بتكلفة تقدر بنحو 164 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، شدّد محافظ الوادي الجديد، على مراعاة تقليل فترات الانقطاع قدر الإمكان بين المناطق المختلفة بالمركز بالتناوب، لحين توفير الخدمة بشكل منتظم في أقرب وقت.

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