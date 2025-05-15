قوافل حياة كريمة الطبية تجوب قرى الفرافرة وتقدم خدماتها المتكاملة لـ871 مواطنًا بالوادي الجديد

اختتمت القوافل الطبية الشاملة التي جرى تنفيذها بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، أعمالها خلال شهر مايو الجاري، بتقديم خدماتها العلاجية والفحوصات المجانية لـ 871 مواطنًا بقري (أبو منقار، الخير والنماء، عثمان بن عفان، والنهضة)، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لدعم صحة المواطن وتقديم الرعاية الطبية المتميزة لأهالي المناطق النائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن هذه القوافل قامت بإجراء ٧٤٩ فحصًا معمليًا وتليفزيونيًا، بالإضافة إلى 266 فحصًا للكشف المبكر عن الضغط والسكر وتحويل (13) حالة للمستشفيات العامة والمركزية لاستكمال بروتوكول العلاج اللازم تمهيدا لإجراء عمليات جراحية وصرف العلاج اللازم للحالات بالمجان.

هذا ومن المقرر أن يستمر تنفيذ خطة القوافل لشهر مايو بقرية بولاق بواحة الخارجة بالوادي الجديد، يومي 21 و22 مايو، وقرية المنيرة يومي 28 و29 مايو نهاية الشهر الجارى.

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