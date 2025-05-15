تعليم الوادي الجديد ينظم قوافل مجانية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة ضمن مشروع القوافل التعليمية المجانية، لطلاب الشهادة العامة بالمرحلة الثانوية للعام الثاني عشر، على التوالى، وسط حضور لافت من طلاب الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وتنظيم متكامل من الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الوادي الجديد.

وشهدت قاعات المحاضرات بالمركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، إقبالًا كبيرًا من الطلبة والطالبات منذ انطلاق هذه الفعاليات صباح اليوم، حيث أعرب الطلاب عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لمحافظ الوادي الجديد ولوكيل وزارة التربية والتعليم على توفير مثل هذه الخدمات المتميزة والتى تعرفهم طريقة التعامل مع الامتحانات وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والتفوق والنجاح.

وأكّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور سامي فضل دياب، انطلاق هذه المبادرة حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب من خلال شرح المواد العلمية وتيسيرها بالتنسيق مع نخبة من أكفأ المعلمين بمختلف التخصصات وسط انتظام وحضور كثيف من الطلاب منذ انطلاق الفعاليات.

ومن جانبه قال محمد حجي مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في حديث خاص لـ «ڤيتو»، إن تنفيذ هذه القوافل التعليمية تأتي ضمن خطة الوزارة، للعام الدراسي ومساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكد مدير التعليم الثانوي بالوادي الجديد، أن مشروع القوافل التعليمية يعد من أهم المشروعات التى تستهدفها الدولة المصرية، وتعمل على توسيع قاعدتها فى جميع محافظات الجمهورية، حيث وفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات التطوير التكنولوجى والتعليم الثانوى روابط الكترونية لتسهيل متابعة الطلاب فى جميع أرجاء المحافظة لفعاليات برنامج القوافل التعليمية وتحقيق أكبر استفادة والوصول لأكبر عدد من الطلاب بالمناطق البعيدة والنائية.

جدير بالذكر أن القوافل التعليمية، تأتي وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ووحدة تصدوا معنا تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ ومتابعة الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد فكري يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وسيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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