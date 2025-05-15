باستثمارات 70 مليون يورو، اتفاقية تعاون لإنشاء الشركة العربية لصناعة الأخشاب المضغوطة MDF

وقّع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية تعاون إطارية لإنشاء وتأسيس الشركة العربية لصناعة الأخشاب المضغوطة MDF بالوادي الجديد، بالشراكة مع شركة (Orion International) السلوفاكية وبخبرة ألمانية بالتعاون مع شركة (Dieffenbacher )، وذلك بحضور الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والسيد محمد متولي المدير التنفيذي للشركة.

وصرح الزملوط أن الاتفاقية تأتي تكليلًا لسلسلة من الجهود التنسيقية والدراسات التي أُجريت مع عدد من الجهات المعنية داخل وخارج مصر؛ للوصول لأنسب المقترحات لاستغلال المقومات المتاحة بالمحافظة من مخلفات النخيل، وتعظيم العائد الاقتصادي منها والمساهمة في التخلص الآمن منها وبناء اقتصاد قوي ومتوازن، يُراعي حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وصحية.

من ناحية أخرى، ثمّن محافظ الوادي الجديد، جهود الدولة المصرية الرامية لتوطين التنمية الشاملة بالمحافظات، وفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية بها، والتي تُسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلي والأجنبي من المنتجات الخشبية عالية الجودة. مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة 70 مليون يورو، بطاقة إنتاجية تصل لـ 100 ألف متر مكعب سنويًا وذلك على مساحة 75 فدانًا بمدينة الخارجة.



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