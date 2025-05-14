قافلة تعليمية لدعم طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد غدا

الثانوية العامة 2025 ، أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، استعداد قطاع تعليم المحافظة لإستقبال وفد القوافل التعليمية لدعم طلاب المحافظة بشهادة الثانوية العامة ( الشعبة العلمية - الشعبة الأدبية ) غدا الخميس 15 مايو، وذلك وفق التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، برعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الوفد يرأسه سيد مصطفى مؤسس القوافل التعليمية ويشارك به نخبة متميزة من الخبراء المختصين ذوي الكفاءة المهنية، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، ويجرى تنظيم القافلة بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة مع بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن تنفيذ هذه المحاضرات التعليمية ضمن خطة الوزارة، للعام الدراسى ومساهمة فى النهوض بنظام التحصيل الدراسى لطلاب الثانوية العامة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا على أن مشروع المحاضرات التعليمية يعد تنفيذا لمقترح وجه بوضعه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأعرب طلاب الثانوية العامة عن بالغ الامتنان والتقدير لمحافظ الوادى الجديد ولوكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على توفير خدمة تعليمية متميزة وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات وتشجيعهم على الاستذكار الجيد والتفوق والنجاح.

وكانت محافظة الوادى الجديد الأحرص على تنفيذ المحاضرات التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية ضمن مشروع القوافل التعليمية المجانية، لطلاب الشهادة العامة بالمرحلة الثانوية والإعدادية للعام الحادى عشر، على التوالى وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى ووزارة التنمية المحلية، ووحدة تصدوا معنا تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ ومتابعة سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وسيد مصطفى مشرف عام القوافل التعليمية.

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